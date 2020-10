Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Gebäude der August-Hermann-Francke-Schule ein. Zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr zerschlugen die dreisten Diebe eine Fensterscheibe und drangen in das Schulgebäude ein. Aus dem Sekretariat stahlen die Unbekannten rund 100 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.