„In zukunftssicheren Job entlassen“

GIESSEN - (red). Auch in diesem Sommer haben sieben junge Menschen erfolgreich ihre Prüfung in dem Beruf „Justizfachangestellte/r“ abgelegt und starten direkt ins Berufsleben, in einen „zukunftssicheren Job“. Weitere acht Auszubildende hatten bereits im Frühjahr ihre vorgezogene Abschlussprüfung mit guten und sehr guten Ergebnissen absolviert. Allen 15 Auszubildenden wurde innerhalb der Justiz eine Anschlussbeschäftigung angeboten.

Die geprüften Justizfachangestellten haben drei abwechslungsreiche und spannende Ausbildungsjahre erlebt. So konnten die Auszubildenden die verschiedensten lebensnahen Situationen, beispielsweise. in der Strafprozess- und Familienabteilung, kennen- und bewältigen lernen. Unterstützung fanden die Prüflinge durch das Ausbilderteam des Amtsgerichts Gießen. In einer Corona-konformen Feierstunde wurden die Prüfungszeugnisse ausgehändigt. Der Prüfungsausschuss und die Behördenleitung gratulierten zum erfolgreichen Berufsabschluss und wünschten den frischgebackenen Kollegen und Kolleginnen alles Gute.

Nähere Informationen zu allen Berufen können unter www.ag-giessen-justiz.hessen.de abgerufen werden.