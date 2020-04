Individuelle Schicksalsschläge

Wer Schaden durch eine Gewalttat erlitten hat, kann Versorgungsleistungen im Sinne des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) erhalten. (Foto: RP Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das hessische OEG-Trauma-Netzwerk, mit dem Gewaltopfer unterstützt werden, besteht nun seit fast fünf Jahren. „Im Vorjahr haben 72 Menschen die fachspezifische Behandlung in einer Traumaambulanz in Anspruch genommen“, erklärte Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer. Wer in Deutschland einen gesundheitlichen Schaden durch eine Gewalttat erlitten hat, kann Versorgungsleistungen im Sinne des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) erhalten. Im hessischen Netzwerk erhalten diese Personen eine umfangreiche therapeutische Soforthilfe.

„Jeder Betroffene innerhalb des Beratungsnetzwerks hat einen individuellen Schicksalsschlag erlitten. Neben einer qualitativ hochwertigen Betreuung geht es uns auch um eine Opfer-Soforthilfe in Hessen“, sagt RP Ullrich. „Die betroffenen Menschen brauchen vor allem schnelle und kompetente Hilfe, und zwar bereits vor einer Anerkennung durch die Versorgungsverwaltung.“ Das Leistungsspektrum umfasst neben Heil- und Krankenbehandlungen auch Rentenleistungen.

Die Kooperationspartner, bestehend aus derzeit 18 Fachkliniken und Facheinrichtungen, stellen diese Hilfe sicher. Anspruchsberechtigt sind nicht nur die Geschädigten selbst, sondern auch Hinterbliebene, also Ehepartner, Eltern oder Kinder. Aber auch wer bei der rechtmäßigen Abwehr einer Gewalttat gesundheitlich geschädigt worden ist, kann Leistungen in Anspruch nehmen.

„Jeder, der innerhalb Hessens Opfer einer Gewalttat geworden ist und einen Antrag auf Opferentschädigung bereits gestellt hat oder noch stellen möchte, kann eine der kooperierenden Einrichtungen für die Erwachsenen- sowie auch Kinder- und Jugendpsychiatrie aufsuchen und erhält dort, sofern notwendig, sofort therapeutische Hilfe“, sagt Ruth Böhr, kommissarische Abteilungsleiterin und Leitende Ärztin im RP Gießen. Der Umfang beträgt zunächst fünf Sitzungen, die bei Bedarf auf 15 erhöht werden können. Darüber hinaus bietet das OEG weitere Unterstützungsangebote an.

So früh wie möglich

„Gerade bei psychischen Traumata ist es wichtig, so früh wie möglich Maßnahmen der Krisenintervention einzuleiten um dauerhafte seelische Störungen zu vermeiden oder zu mildern“, erläutert RP Ullrich. „Wir wollen alle Betroffenen ermutigen, die Hilfe des Netzwerks in Anspruch zu nehmen.“ Eine Übersicht aller kooperierenden Einrichtungen sowie weitere Informationen sind auf der Homepage des Regierungspräsidiums www.rp-giessen.de unter der Rubrik „Soziales“ in den Bereichen „Versorgungsverwaltung“ und „Versorgung“ zu finden.