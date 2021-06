Individuelle Studienberatung im Netz

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Themen „Hinaus in die Ferne“ und „InfoLounge“ stehen am Dienstag, 15. Juni, auf dem Programm der „LiveTalks“ an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Mit diesem Online-Angebot wendet sich die THM an alle, die über das Studieren erfahren wollen, was sie persönlich interessiert. Um 15 Uhr geben die Referentinnen Berit Pfeiffer und Helena Fonseca vom International Office der THM Auskunft über die Möglichkeiten, im Ausland zu studieren. Danach haben die Teilnehmer Gelegenheit, im direkten Austausch Fragen ihres Interesses anzusprechen. Ab 16 Uhr informieren Immatrikulierte, die im InfoCenter der THM mitarbeiten, über ihren Studiengang und das studentische Leben. Danach stehen sie zum Videodialog bereit.

Die „LiveTalks“ werden als Online-Format (Zoom) zur Studienorientierung bis zum 29. Juni mit wechselnden Themen fortgesetzt. Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und die Zugangsdaten gibt es im Netz unter: go.thm.de/livetalks.