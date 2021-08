„Industrie soll selber entscheiden“

Einer der Ehrengäste beim Sommerfest der Liberalen in der Strandbar: FDP-Generalsekretär Dr. Volker Wissing. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Weniger Staat und mehr Eigenverantwortung – so die Forderung. Das bedeute gleichsam mehr Freiheiten für Bürger und die Wirtschaft. Für wen dieser Weg als der richtige gelte, der solle bei der Bundestagswahl die FDP wählen, die Freie Demokratische Partei. Schließlich sei sie die einzige Partei mit einem „F“ im Namen. In allen Reden wurde dies beim Sommerfest des FDP-Kreisverbandes in der Strandbar des Stadtparkes Wieseckaue betont.

Die Parteieinladung, mit zwei prominenten „Ehrengästen über den Neustart unseres Landes in ein Jahrzehnt voller Herausforderungen und Chancen diskutieren“, sowie eine strahlende Sonne lockten am Samstag um die Mittagszeit FDP-Mitglieder und Sympathisanten in die Lokalität am Neuen Teich. Angekündigt war Dr. Volker Wissing, der Generalsekretär der FDP. Bis zur Wahl in dieses Parteiamt – September 2020 – war Wissing stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz gewesen. Gekommen war auch die Vorsitzende der FDP Hessen, zugleich Parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion, Bettina Stark-Watzinger. Beide sind Spitzenkandidaten ihres Bundeslandes für die Bundestagswahl. Dennis Pucher, Kreisvorsitzender der FDP, ist der mittelhessische Direktkandidat, präsentierte sich selbstbewusst: „Ich bin Mittelhesse. Das ist ein Gebiet, das sowohl flächen- als auch einwohnermäßig größer als das gesamte Saarland ist.“ Wuchern könne man in Gießen auch mit gleich zwei Hochschulen, JLU und THM, als auch der größten Studentendichte aller Städte in ganz Deutschland.

Pucher erklärte das Motto des Sommerfestes: „Nie gab es mehr zu tun.“ Vieles sei in Bonn liegen geblieben, die Bürokratie festgefahren, das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat erodiert. „Mit Steuern runter und damit die Menschen entfesseln wollen wir das Vertrauen in die Politik wieder stärken.“ Vor sieben Jahren, 2014, sei mit Hans-Peter Friedrich das letzte Mal ein Minister zurückgetreten; und dies lediglich wegen der Weitergabe von Informationen. „Und wo bleibt heute die Übernahme von politischer Verantwortung?“, fragte er in die Runde und benannte eine Reihe von Ministern, die trotz weitaus größerer Skandale an ihren Stühlen klebten oder sich hochloben ließen.

Ehrengast Wissing hält den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Fläche „in Wahrheit begrenzt. Denn es fehlen uns die Lokführer und Busfahrer“. E-Mobilität funktioniere nur in der Stadt, nicht auf dem Land. Neue Technologien seien gefordert, um die Dekarbonisierung voranzubringen. Dies müsse von der Wirtschaft geleistet werden. Deshalb dürfe es keine Steuererhöhungen geben. „Mir fehlen die Vorstellungen, dass man mit mehr Steuern das Land gut in die Zukunft führt.“ Den Parteien sprach er die Entscheidungsbefugnis für bestimmte Technologien ab. „Die Industrie soll selber entscheiden, welche zukunftsweisend ist.“ Bei der Verschuldungspolitik dürfe Deutschland nicht länger mitspielen. „Die Schuldenbremse muss im Grundgesetz unangetastet bleiben“, verlangte er. Bei künftigen Koalitionsgesprächen seien diese beiden Forderungen für die FDP nicht verhandelbar. Dagegen sollen die Finanzmärkte gestärkt und mehr Flexibilität in den Arbeitsverhältnissen geschaffen werden.

Auch FDP-Landeschefin Stark-Watzinger plädierte für sowohl „wirtschaftliche Freiheit“ als auch „persönliche Freiheit.“ Sie will nicht mehr Staat, sondern weniger. Die Unternehmen seien zu entlasten, damit diese innovativer würden. Sie forderte: „Die Wirtschaft stark machen und nicht den Staat.“ Leistung müsse sich auch lohnen. Verhindern möchte sie die Transaktionssteuer. „Die belastet auch den kleinen Sparer.“ Vermögensaufbau müsse in unserem Land leichter werden. Als ein Beispiel der von ihr kritisierten Verbotspolitik benannte sie die Untersagung, den Wald zu bewirtschaften. „Die Folge ist, dass wir jetzt Holz für unseren Hausbau aus China importieren müssen.“ Acht Jahre habe die Große Koalition „regiert, ohne wirklich zu regieren.“ Ständige Streitereien statt anzupacken seien an der Tagesordnung gewesen. Das werde sich mit der FDP ändern. Als „unsere stärkste Geheimwaffe“ reklamierte sie die Soziale Marktwirtschaft. Nach knapp einer Stunde war der offizielle Teil beendet. Mit an den einzelnen Tischen geführten politischen Gesprächen klang das Sommerfest aus.