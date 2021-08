Info-Center der THM öffnet seine Pforten

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Seit März 2020 war das Info-Center der Technischen Hochschule Mittelhessen auf dem Gießener Campus für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Zwar konnte man die zentrale Anlaufstelle der Hochschule telefonisch, per E-Mail oder über den THM-Chat erreichen, was aber fehlte, war der persönliche Kontakt. Nun ist der Pavillon in der Wiesenstraße wieder geöffnet.

Studieninteressierte erhalten Auskünfte zum Angebot der THM, zu Bewerbung und Immatrikulation oder können einen Termin bei der Studienberatung vereinbaren. Auch wer bereits an der Hochschule eingeschrieben ist, kann hier Hilfe bei vielen Fragen erwarten. Für externe Besucher ist das Info-Center der Ort, wo sie Auskünfte zur THM erhalten und Orientierung auf dem Campus finden. Der Pavillon ist montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr geöffnet. Auskünfte gibt es auch unter info@thm.de oder unter 0641/309-7777.