Infoabend:Philosophenwald braucht Pflege

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Alter Baumbestand, Trockenheit, Pilzbefall: der Philosophenwald braucht Pflege. Deshalb möchte die Stadt Gießen Anlieger des Bereichs Fröbelstraße/Philosophenwald am Donnerstag, 13. August, um 18 Uhr, im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses über anstehende Verkehrssicherungsmaßnahmen informieren und Gelegenheit zum Austausch geben.

Der Philosophenwald ist ein wertvoller Lebensraum diverser Pflanzen- und Tierarten. Gleichzeitig wird das gesamte Waldgebiet täglich von hunderten Erholungssuchenden, Sportlern, Pendlern und Hundebesitzern genutzt. Aufgrund des hohen Baumalters (Eichen bis 262 Jahre, Buchen bis 161 Jahre) und der zunehmenden Trockenheit und deutlichem Temperaturanstieg in den vergangenen Jahren sind einige Bäume stark geschwächt. Dies verursacht Absterbeprozesse in den Baumkronen, massiven Pilzbefall bis hin zum gänzlichen Absterben. Um die beschriebenen Funktionen des Waldes miteinander in Einklang zu halten und die Waldbesucher keiner unverhältnismäßigen Gefahr auszusetzen, ist es notwendig, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Aufgrund der notwendigen Hygienevorkehrungen und Teilnehmerbeschränkungen bittet die Stadt um Anmeldung per Telefon unter der Rufnummer 0641/306-1004 oder per E-Mail an sandra.siebert@giessen.de. Diese sind heute noch möglich.