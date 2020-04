"Information Points" an JLU Gießen eingerichtet

Die neu eingerichteten "Information Points" der JLU-Partneruniversitäten befinden sich im Hauptgebäude. Foto: JLU/Friese

Giessen (red/jmo). Die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen der Justus-Liebig-Universität (JLU) und ihren Partneruniversitäten ist auf eine neue Stufe gehoben worden, teilt die Gießener Hochschule mit. Denn die Macquarie University in Sydney (Australien), die Universidad de los Andes in Bogotá (Kolumbien) und die University of Lodz (Polen) sind seit Montag mit ihren "Information Points" an der JLU vertreten. "Die Verbindungsbüros sind eine hervorragende Möglichkeit, die erfolgreichen Kooperationen mit den Partneruniversitäten fächerübergreifend auszubauen und auf Forschungsebene zu intensivieren", erklärt JLU-Präsident Prof. Joybrato Mukherjee und fügt angesichts der Corona-Krise hinzu: "Früher oder später wird auch internationale Mobilität wieder möglich sein. Mit den 'Information Points' bereiten wir uns auf die weitere Umsetzung unserer Internationalisierungsstrategie nach der Krise vor."

"Enge Freundschaft"

Die "Information Points" befinden sich in Raum 101 im Universitätshauptgebäude. Aufgrund der Corona-Pandemie konzentriert sich ihre Arbeit derzeit auf Informations- und Beratungsangebote, die mithilfe digital unterstützter Formate durchgeführt werden.

Nachdem die JLU bereits im Jahr 2019 Außenstellen in Kolumbien und Australien sowie Anfang dieses Jahres auch in Polen eingerichtet hatte, haben die Partneruniversitäten nun ihre Verbindungsbüros in Gießen eröffnet. "Unsere Universitäten verbindet seit vielen Jahrzehnten eine enge, institutionelle Freundschaft, die unseren "Information Points" neue Impulse verleiht", sagt Dr. Alejandro Gaviria, Rektor der Universidad de los Andes. Die "Information Points" werden die JLU und ihre Partneruniversitäten nutzen, um die eigene Universität, ihr Studienangebot und ihre Forschungsmöglichkeiten vorzustellen, Wissenschaftler sowie Studierende zu beraten und zu rekrutieren und über die jeweils vorhandenen Fördermöglichkeiten zu informieren. Prof. Bruce S. Dowton, Präsident der Macquarie University, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit dem 'Information Point' an der JLU sichtbar zu sein. Wir erwarten uns davon, in Zukunft noch enger in gemeinsamen Forschungsprojekten und binationalen Promotionen zusammenzuarbeiten."

Die Eröffnung der "Information Points" und das Betreiben von Außenstellen auf drei Kontinenten ist ein Pilotprojekt im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der JLU: "Wir möchten in unseren strategischen Partnerregionen Australien, Kolumbien und östliches Europa stärker präsent sein", sagt Mukherjee.

Gesellschaftliche Bedeutung

Der Präsident der University of Lodz, Prof. Antoni Rozalski, betont die gesellschaftliche Bedeutung: "Über die 'Information Points' rücken unsere Universitäten gerade in diesen, für die internationale Kooperation und den wissenschaftlichen Austausch herausfordernden, Zeiten noch enger zusammen."

In der Internationalisierungsstrategie der JLU spielen Australien, Kolumbien und das östliche Europa unter den sieben strategischen Partnerregionen weltweit seit vielen Jahren herausragende Rollen. Mit der australischen Forschungsuniversität Macquarie kooperiert die JLU seit über 20 Jahren insbesondere in den Geistes-, Kultur- und Naturwissenschaften. Bereits im Jahr 1967 wurde mit der Universidad de los Andes in Bogotá die erste deutsch-kolumbianische Hochschulkooperation festgeschrieben. Mit der Universität Lodz wurde im Jahr 1978 die damals zweite Kooperationsvereinbarung zwischen den Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland und in Polen unterschrieben. Austauschaktivitäten und gemeinsame Forschungsprojekte finden sich heutzutage in nahezu allen Fachbereichen der JLU.