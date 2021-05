Infos beim Stammtisch für Gründer

Marvin Dreesmann mit einem Buch aus seiner Reihe "Marmelin". Foto: deltaPD

GIESSEN - Das Entrepreneurship Cluster Mittelhessen (ECM), das Gründungszentrum der Justus-Liebig-Universität (JLU), organisiert am Mittwoch, 12. Mai, den Gründerstammtisch Gießen. Zu Gast ist ECM-Mitarbeiter Marvin Dreesmann. Er steckt neben seiner Tätigkeit an der JLU mitten im Aufbau seines Start-ups, das im April die Kinderbuchreihe Marmelin auf den Markt gebracht hat. Die Buchreihe soll Kinder im Vorlesealter über gesellschaftspolitische Themen wie Flucht und Pandemie informieren.

Das Start-up ist international aufgestellt und arbeitet über Ländergrenzen hinweg digital zusammen. Das ist eine Herausforderung bei der Teambildung, ebenso wie das fehlende Startkapital. Wie entstehen unter diesen Bedingungen Zusammenhalt, Motivation und ein professionelles Arbeitsumfeld? Wieso fiel die Entscheidung gegen die Zusammenarbeit mit einem Verlag? Was sind die größten kommunikativen Herausforderungen in einem internationalen Team? Ab 19 Uhr beantwortet Dreesmann diese und weitere Fragen. Die Teilnahme am Gründerstammtisch ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail an die ECM-Mitarbeiterin Sarah Krecker (sarah.krecker@wirtschaft.uni-giessen.de) ist erforderlich.