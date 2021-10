Infos zu Phishing, Paket-SMS und Online-Banking

Erneuerten die langjährige Kooperation: Kai Schelberg, Elke Ehlen, Bernd Paul, Antje Suppmann und Ulrich Kaiser (von links). Foto: Zielinski

GIESSEN - Bereits seit acht Jahren bietet die IHK Gießen-Friedberg in enger Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen die Schulung Internetprävention für Auszubildende an. Ein Erfolgsmodell, wie sich schnell herausgestellt hat. Nun haben die Geschäftsführerin des Bereiches Aus- und Weiterbildung, Elke Ehlen und Polizeipräsident Bernd Paul diese Kooperation offiziell bekräftigt. Gemeinsames Ziel ist es, das Thema Internetprävention weiter voranzutreiben.

Begonnen hatte alles mit einer Anfrage von Kriminalhauptkommissar Dirk Hintermeier an den stellvertretenden Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung, Kai Schelberg. Der Vorschlag, kostenlose Internetprävention für Auszubildende anzubieten, fiel sofort auf fruchtbaren Boden. Das Angebot ist nicht nur passgenau, sondern wird von den jungen Leuten auch sehr gut angenommen, freute sich Elke Ehlen. Über die IHK können wir nun auch Firmen erreichen und uns mit den Azubis eine neue Altersgruppe erschließen, erklärte Bernd Paul. Für die Polizei bedeute dies darüber hinaus einen enormen Imagegewinn. Betriebe wiederum seien auf der Suche nach Angeboten zur IT-Sicherheit für Auszubildende. Insgesamt also eine Win-Win-(Win-)Situation für alle Beteiligten. Mittlerweile haben 1735 Auszubildende an den Veranstaltungen teilgenommen. Nach der Kontaktaufnahme hatte im Herbst 2013 die erste Veranstaltung stattgefunden. Bereits ein Jahr später fanden zwölf Termine mit insgesamt 428 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Hinzu kamen Inhouse-Schulungen wie bei Bender in Grünberg (2015) und satis&fy in Karben (2017).

Nachdem die Stelle von Dirk Hintermeier 2018 aufgrund seines Wechsels zum Landeskriminalamt in Wiesbaden ein Jahr vakant war, übernahm mit Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser ein neuer Cybercrime-Spezialist die Internetprävention beim Polizeipräsidium Mittelhessen. Coronabedingt konnten im vergangenen Jahr nur zwei Inhouse-Schulungen mit insgesamt 60 Auszubildenden stattfinden. In diesem Jahr startete die Internetprävention als Online-Format wieder voll durch und wurde mit 100 Teilnehmern auf Anhieb ein voller Erfolg. Ab 2022 sollen die Veranstaltungen möglichst wieder in Präsenz stattfinden.

Themen sind unter anderem Kriminalitätsphänomene wie Phishing Mails oder Paket-SMS, der sichere Umgang mit sozialen Medien, Schadsoftware, Social Engineering oder Online-Banking. Zudem werden Grundlagen und Begrifflichkeiten im Internet erläutert. Dabei werde oftmals gefragt, was zu tun sei, wenn im Internet bestellte Artikel nicht ankämen. Im Fall des Verdachts einer Straftat rät der Kriminalhauptkommissar immer dazu, Anzeige zu erstatten. Am Ende der Schulungen erhalten alle Teilnehmer eine Bescheinigung der IHK, die gern späteren Bewerbungen beigelegt werde.