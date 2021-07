Infos zu Wahlrecht und Wählerverzeichni s

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am 26. September finden mit der Bundestagswahl auch die Wahlen des Oberbürgermeisters für die Universitätsstadt Gießen und des Landrats für den Landkreis Gießen statt. Neben allen volljährigen deutschen Gießenern können auch volljährige EU-Bürger ihr Kreuzchen machen. Dafür müssen alle sechs Wochen vor der Wahl in Gießen mit Hauptwohnsitz gemeldet sein – seit mindestens 15. August 2021. Dann wird das Wählerverzeichnis für die Bundestagswahl und auch die Direktwahlen aufgestellt. Alle an diesem Tag mit ihrem Hauptwohnsitz in Gießen gemeldete und wahlberechtigte Personen werden automatisch eingetragen. Anders ist es für die, die zwar vor dem 15. August in Gießen zugezogen sind, sich aber erst danach mit Hauptwohnsitz anmelden. Dieser Personenkreis kann zwar bei der Bundestagswahl und den Direktwahlen abstimmen, muss aber aktiv einen Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis stellen. Der Antrag muss bis zum 5. September bei der Stadtverwaltung eingehen.

Das Wahlrecht für die Bundestagswahl geht bei einem Umzug innerhalb Deutschlands – auch nach dem 15. August – nicht verloren. Bei einem Zuzug nach dem 5. September ist bei der Bundestagswahl lediglich eine Aufnahme in das Gießener Wählerverzeichnis nicht mehr möglich.

Weitere Informationen zum Wahlrecht sind unter www.giessen.de/wahlinfo abrufbar. Bei Fragen ist die Abteilung Wahlen der Stadtverwaltung Gießen unter der Telefonnummer 0641/ 306-2011 erreichbar