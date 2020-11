Infotage der BGS im Netz

Jetzt teilen:

GIESSEN-KLEINLINDEN - Die Brüder-Grimm-Schule wird den Informationstag zum Übergang in die 5. Klasse in digitaler Form anbieten. Interessierte können an den folgenden Terminen an der Online-Veranstaltung teilnehmen: Donnerstag, 19. November, von 18 bis 19 Uhr; Samstag, 21. November, von 9.30 bis 11 Uhr oder Donnerstag, 3. Dezember, von 18 bis 19 Uhr. Der notwendige Link wird nach Anmeldung über infotag@bgs-giessen.de versendet bzw. kann am Tag des Vortrages auf der Homepage eingesehen werden. „Falls es die Infektionslage zu späterer Zeit zulässt, werden wir natürlich Führungen durch unsere Schule anbieten und dann auch persönlich für Fragen zur Verfügung stehen. Auch gibt es dann für die Kinder die Möglichkeit, nachmittags in unsere Schule „hineinzuschnuppern“, heißt es in einer Presseinfo. Weitere Informationen unter www.bgs-kleinlinden.de.