GIESSEN - Der M+E Info-Truck von Hessenmetall rollt wieder und macht am 22. und 23. September einen Zwischenstopp an der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO). Vor Ort sind auch die M+E-Unternehmen Stanley Engineered Fastening und Alexander Binzel Schweißtechnik, die den Jugendlichen Rede und Antwort stehen. Auch die Arbeitsagentur Gießen nimmt teil und führt mit den Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 9 individuelle Beratungsgespräche durch. Der Truck kann bei der Ausbildungssuche eine gute Hilfe sein.