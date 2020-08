Infoveranstaltung der Polizei für Berufsumsteiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Einstellungsberater der mittelhessischen Polizei organisieren eine Infoveranstaltung am Freitag, 11. September, von 18. 30 bis 21.30 Uhr im Polizeipräsidium. Das Angebot richtet sich speziell an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren, möglicherweise ihren Wunsch zur Polizei zu gehen, aufgeschoben haben. Das Alter für eine Bewerbung bei der Hessischen Polizei wurde mittlerweile von 32 auf 36 Jahre heraufgesetzt. Grundsätzlich ist das Abitur, Fachabitur oder der Meisterbrief erforderlich. Allerdings steht der Hochschulzugang unter Umständen auch Menschen ohne Abitur mit besonderen beruflichen Qualifikationen offen.

Neben der kurzen Darstellung der unterschiedlichen, facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten die Beamten der Schutz - und Kriminalpolizei über ihre Arbeit und Erfahrungen. Die speziell geschulten Einsatztrainer machen zudem deutlich, welche Eigenschaften und Anforderungen an den Polizeidienst notwendig sind und wie die Hessische Polizei ihre Bediensteten vor Gefahrenlagen schützt. Danach werden die Experten der Digitalen Forensik das Wort ergreifen und einen Einblick in die schwierigen Ermittlungen geben. Auch das Social-Media-Team der mittelhessischen Polizei ist am Start und bietet eine Live-Schaltung über Facebook an. Hier können Interessierte aus ganz Deutschland Fragen an die Einstellungsberater richten.

Anmeldungen werden bis 4. September per E-Mail an einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen. Bei der Anmeldung müssen aufgrund der Corona-Pandemie die Personalien, Anschrift und Telefonnummer angegeben werden. Zudem ist aufgrund der Problematik die Teilnehmerzahl begrenzt. Sollte das Interesse an der Veranstaltung größere Ausmaße annehmen, wird das Polizeipräsidium am Freitagnachmittag einen zusätzlichen Termin anbieten.