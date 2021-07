Infoveranstaltung zur Fortbildung

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum informiert am Mittwoch, 14. Juli, um 17 Uhr in einer Online-Informationsveranstaltung über die berufsbegleitenden Fortbildungslehrgänge zum staatlich geprüften Techniker in Gießen. Während der Unterricht durch Corona-Einschränkungen derzeit zumindest noch zum Teil online stattfindet, wird spätestens nach Aufhebung der Beschränkungen wieder vollständig an Samstagen in der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Gießen unterrichtet. Eine Anmeldung unter www.daa-technikum.de/Infoveranstaltungen ist wegen des Zugangslinks zwingend erforderlich.