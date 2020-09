Ingenieur-Chat bei Arbeitsagentur

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit Raumfähren ins All fliegen, die Tiefsee mit Tauchbooten erforschen, mit 600 km/h in selbstfahrenden Zügen über magnetische Schienen rasen, Menschen mit prozessorgesteuerten Prothesen ausstatten: Die Ingenieurskunst ermöglicht all diese Dinge. Grund genug für die Gießener Agentur für Arbeit, das Thema „Ingenieurwesen studieren“ in den Mittelpunkt des nächsten Chats im Onlineportal „abi>>“ zu stellen. Am Mittwoch, 16. September von 16 Uhr bis 17.30 Uhr beantworten die teilnehmenden Experten die Fragen der Nutzer. Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein (chat.abi.de). Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab stellen (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen.