Initiative: Abriss des Kinocenters verhindern

GIESSEN - Der "Arbeitskreis Interessensvertretung in der Freien Kulturszene Gießen" wendet sich in einem Offenen Brief gegen den geplanten Abriss des Kinocenters Gießen. Die jüngst bekannt gewordene Absicht des Gebäude-Eigentümers, dort Wohnungen und Gewerbeflächen zu errichten, hätten "stadtweites Erschrecken ausgelöst", heißt es in dem an Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Bürgermeister Peter Neidel sowie die Stadträte und Stadtverordneten gerichteten Schreiben. Damit solle "ein über 100 Jahre alter Traditionsstandort der Filmkultur mit reichhaltiger Geschichte durch Abriss dem Erdboden gleich gemacht werden", beklagt der vor rund einem Jahr gegründete Arbeitskreis.

Der von Kinopolis-Geschäftsführer Dr. Gregory Theile in dieser Zeitung skizzierte Plan, das Arthouse-Programm des bisherigen Kino-Centers in das laufende Programm des Kinopolis am Berliner Platz zu integrieren, erscheint dem Arbeitskreis gleichzeitig als "wenig erfolgversprechend". Er verweist darauf, dass sich trotz des Drucks durch die Corona-Pandemie sowie den wachsenden Streaming-Markt "viele Programmkinos im ganzen Land erfolgreich behaupten können". Das gelinge durch "großes Engagement, einem liebevoll kuratierten Programm, öffentlicher Unterstützung, einem treuen Publikum, und nicht zuletzt dem Schaffen eines einzigartigen Ortes mit Wiedererkennungswert abseits der großen Multiplex-Ketten". Verwiesen wird etwa auf die Universitätsstadt Bamberg, die bei rund 78000 Einwohnern "gleich zwei preisgekrönte Programmkinos" beherberge. Ein Ende des eigenständigen Programmkinobetriebs in Gießen sei daher "keineswegs so zwangsläufig, wie in der Öffentlichkeit dargestellt".

Der Arbeitskreis, in dem verschiedene Initiativen wie etwa die Raumstation 3539 zusammengeschlossen sind, fordert die Kommunalpolitiker daher auf, den Plänen zum Abriss des Kino-Centers nicht zuzustimmen und im Dialog mit dem Eigentümer sowie möglichen Betreibern eine Lösung zu finden. So könne eine "Neueröffnung als von der Kinopolis-Kette unabhängiger, echter Programmkinobetrieb mit eigenem Profil von überregionaler Ausstrahlung" entstehen. Vorstellbar wäre für den Arbeitskreis neben einem reinen Programmkino-Betrieb auch eine Erweiterung durch eine Konzert-Location oder einen Musikclub.

In jedem Fall dürften ein Abriss und eine Umwidmung der Fläche keinesfalls erfolgen. In der wachsenden Stadt Gießen seien die Flächen zur Nutzung für kulturelle und Ausgehbedürfnisse der Bevölkerung bereits in der Vergangenheit nicht mitgewachsen, sondern geschrumpft. Es sei daher "dringend nötig, diese Räume zu erweitern, und dort wo sie bereits existieren, zu erhalten!", heißt es in dem Schreiben. "Jeder Quadratmeter, der in der Innenstadt der kulturellen und Ausgehnutzung entzogen wird, ist auf unabsehbare Zeit verloren!" Die Kommunalpolitik solle daher den Abriss des Kino-Centers verhindern und dessen Nutzung als Fläche für kulturelle Zwecke durch geeignete ordnungspolitische Maßnahmen, wie einer entsprechenden Änderung der Bauleitplanung, festzuschreiben.

Zahlen eingebrochen

Unterdessen meldete die Nachrichtenagentur dpa, dass die Pandemie für einen dramatischen Einbruch der Besucherzahlen in den deutschen Kinos gesorgt hat. Im vergangenen Jahr wurden rund 38,1 Millionen Tickets verkauft - etwa 80,5 Millionen weniger als noch ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von rund 68 Prozent, wie aus Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin hervorgeht. Die Kinos waren schon im Frühjahr 2020 mehrere Wochen geschlossen, wegen der Abstandsregeln durften auch im Sommer und Herbst nur deutlich weniger Besucher in die Kinosäle. Seit November sind Filmtheater und andere Einrichtungen bundesweit wieder dicht, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Die Zahl der Kinounternehmen hat sich laut FFA-Statistik im Jahresvergleich bisher nicht verändert. Bei den Spielstätten gibt es unter dem Strich sechs weniger als ein Jahr zuvor - insgesamt sind es 1728. Die Zahl der Kinosäle sank um 35 auf insgesamt 4926.