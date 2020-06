Initiative "Nachbarschaftslebensmittelhilfe Gießen und Umgebung" endet

Jetzt teilen:

GIESSEN (ee). Mit der Auslieferung der letzten von insgesamt 2190 Lebensmittelpaketen und einem Videodreh endet nach elf Wochen die Arbeit der "Nachbarschaftslebensmittelhilfe Gießen und Umgebung".

Bevor von der Frankfurter Straße aus die Lebensmittelpakete ausgefahren wurden, gab es auf dem Gelände des Lagerverkauf-Freilinger in der Marburger Straße eine Zusammenkunft der Helfer. Dieser hat ebenso wie auch Dominos Pizza, PrintLine und die Aral Tankstelle Ursula Wenke in Krofdorf-Gleiberg gemeinsam mit Möbelschnäppchen & Mehr in Gießen die Aktion unterstützt und dafür gesorgt, dass in den vergangenen fast drei Monaten durch zehn freiwilligen Helfer 650 Personen in Stadt und Landkreis Gießen beliefert wurden.

20 Selbstabholer und auch 30 Obdachlose in der Universitätsstadt gehörten zu jenem Personenkreis, der von Markus Machens und seinem Team in einer schweren Zeit versorgt wurden, da zeitweise die Gießener Tafel ihren Dienst ganz eingestellt hatte und so auch viele Bedürftige vor dem "Nichts" standen. Aufgrund der Corona-Verordnung musste auch der Möbelschnäppchenmarkt in der Frankfurter Straße 12 D-E geschlossen bleiben und wurde so zum Zentrum für die Arbeit der Nachbarschaftslebensmittelhilfe, die die besondere Not lindern wollte. Schon lange bringt sich der Möbelhändler bei der Hilfe von Obdachlosen in Gießen mit ein. "Markus und seine Freunde auf der Straße" sind ein Begriff und so ging es nun darum, schnell Hilfe zu leisten. Bei Machens und Claudia Horn liefen alle Fäden zusammen, wurden die Touren organisiert. Täglich waren drei bis fünf Fahrzeuge im Einsatz, die in diesen elf Wochen einige tausend Kilometer zurückgelegt haben.

Von Beginn an und über die gesamte Zeit als Helfer an der Seite von Machens und Horn war Stefan "Mausi" mit dabei, brachten sich seine Mitarbeiter ebenso wie ehrenamtliche Helfer gerne mit ein, um Lebensmittel abzuholen, zu verpacken und auszuliefern. Die Idee zur Aktion kam von Latsche TV Yalcin in Karlsruhe, wie Machens und Horn berichteten, die diese Intention für Gießen dann aufgegriffen haben.

Als Helfer unterstützten etwa die 68er-Damen der Gießener Fünfziger-Vereinigung die Nachbarschaftslebensmittelhilfe. Neben Gießen wurden auch Bedürftige in Buseck, Fernwald, Pohlheim, Linden und sogar in Butzbach unterstützt. Mit dem nun gedrehten Video, welches auf der Facebookseite "Markus und seine Freunde auf der Straße" veröffentlicht wird, wird sich nochmals bei allen Spendern bedankt und zugleich auch von den Hilfsbedürftigen verabschiedet. Eingestellt wurde die Arbeit nun auch, weil keine finanziellen Zuwendungen mehr da sind.

Sachspenden oder auch Lebensmittelgutscheine können sowohl bei Freilinger in der Marburger Straße als auch bei Möbelschnäppchen & mehr in der Frankfurter Straße weiterhin abgegeben werden, denn zehn ältere Menschen werden auch weiterhin mit Lebensmittelpaketen beliefert. "Unser Ziel zur weiteren Unterstützung sind Patenschaften zu finden und - wenn gewünscht - auch den Kontakt herzustellen", so Claudia Horn.