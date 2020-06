Ins Gießener Tierheim kehrt ein bisschen Normalität zurück

Wieder eine wahre Schönheit: "Diva" mit ihren neuen Besitzern Sabine Schröder und Jürgen Schütter. Fotos: TSV Gießen

Giessen. Wenn auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen, gab es im Gießener Tierheim in den letzten Wochen viele Aktivitäten. Die dort lebenden Hunde, Katzen und Kleintiere mussten nicht nur versorgt, sondern auch sinnvoll beschäftigt werden - ein Kraftakt für die Mitarbeiter in Corona-Zeiten. "Vor allem in den ersten vier Wochen der Beschränkungen, als weder ehrenamtliche Mitarbeiter noch Sozialdienstleistende in das Tierheim kommen durften, haben die zehn festangestellten Mitarbeiter auf ihren normalen Alltag verzichtet und reichlich Überstunden gemacht", berichtet Tierheimleiterin Fiona Ohse. Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, habe man einen Monat lang jeweils von 8 bis 18 Uhr im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet.

Mittlerweile ist wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Die etwa 50 Gassigeher und Katzenstreichler können sich wieder um "ihre" Tiere kümmern. Allerdings dürfen nie mehr als drei auf einmal auf dem Gelände sein. Ein Rundlaufsystem für angemeldete Besucher wurde in ehrenamtlicher Arbeit errichtet, sodass Hunde und Katzen im Freigehege gut angesehen werden können. Auch das "Kleintierdorf" ist von außen gut sichtbar.

Erfolgreiche Vermittlung

"Alle Gespräche mit Interessenten finden nach Möglichkeit im Freien statt", erklärt die Tierheimleiterin. Vor Vereinbarung eines angemeldeten Einzeltermins sollten Interessenten möglichst per Mail eine Selbstauskunft ausfüllen. Vor allem bei Hunden habe sich diese Vorgehensweise bewährt. Beispiel für eine erfolgreiche Vermittlung in schwierigen Zeiten ist die Deutsch-Kurzhaar-Hündin Diva, die vor etwa einem halben Jahr mit massivem Übergewicht im Tierheim abgegeben wurde. "Über 40 Kilo hat Diva damals auf die Waage gebracht - etwa doppelt so viel wie für ihre Rasse normal ist", erklärt Astrid Paparone, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gießen im Gespräch mit dieser Zeitung. Vermutlich sei die Hündin über lange Zeit ohne Auslauf in einer Wohnung gehalten worden. "Von ihrer rassetypischen, sportlichen Statur war nichts mehr zu sehen", bedauert sie. Zum Glück stellte sich heraus, dass die siebenjährige Diva nicht krank, sondern schlichtweg überfüttert war. Ihr zunächst lethargisches, misstrauisches Verhalten wandelte sich dank intensiver Beschäftigung der Tierpfleger sehr schnell. Die Hündin gewann ihre Lebensfreude wieder, fand nach und nach Spaß an langen Spaziergängen und entdeckte Wald und Feld für sich.

Lange Diagnostik

Dank der Futterumstellung wurden Leckerchen wieder zu einer Besonderheit, die ihr auch die Angst vor Tierarztbesuchen nahmen. "Das war gut so, weil ihr gesundheitlicher Zustand eine lange Diagnostik mit sich brachte", erklärt Astrid Paparone. Aus dem übergewichtigen Hund wurde eine wahre Schönheit, die nun ihrem Namen alle Ehre machte. Einer Vermittlung der mittlerweile nur noch 22 Kilo leichten Diva stand nichts mehr im Wege. Mithilfe einer befreundeten Tierschutzorganisation, dem Verein "Krambambulli Jagdhundhilfe", entstand der Kontakt zu Sabine Schröder und Jürgen Schütter. Die Jagdhundeliebhaber nahmen Diva Mitte Mai bei sich auf.

Damit es auch für andere Tiere ein solches Happy End geben kann, ist das Tierheim auf finanzielle Unterstützung in Form von Spenden und Patenschaften angewiesen. "Durch Corona fallen uns in diesem Jahr leider werbewirksame Veranstaltungen, wie beispielsweise unser Sommerfest oder Seniorennachmittage, weg", erklärt Astrid Paparone. Dabei werde das Geld dringender denn je gebraucht. Große Posten sind etwa die Neugestaltung des Kleintierhauses, die Anschaffung eines neuen Autos sowie die Erneuerung der maroden Klettergeräte im Katzenhaus. Darüber hinaus werde noch ein separater Raum gebraucht, um Tierpflegern die Arbeit mit schwierigeren Katzen zu erleichtern.

Weitere Informationen sowie die Nummer des Spendenkontos sind auf der Homepage des Tierheims (https://tsv-giessen.de) zu finden. Darüber hinaus ist das Tierheim auf Facebook und seit Neuestem auch auf Instagram vertreten. Telefonisch ist das Büro unter der Nummer 0641/52251 erreichbar.