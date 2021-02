"Insektenschutz nur mit Landwirten": Traktoren-Demo in Gießen

Ein ganzer Lindwurm von Traktoren ist durch Gießen unterwegs. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Ein geplantes Gesetz der Bundesregierung zum Insektenschutz sorgt bei den Landwirten für großen Unmut. Der Hessische Bauernverband und die Bewegung "Land schafft Verbindung" (LSV) hatten deshalb am Dienstag zu einer Sternfahrt durch Gießen bis vor das CDU-Wahlkreisbüro aufgerufen. Die Folge waren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Innenstadt, in Wieseck sowie im Europaviertel, wo teilweise Straßen gesperrt wurden. Polizei und Ordnungsamt begleiteten die Sternfahrt. Laut hupend machten rund 200 Traktoren trotz eisiger Temperaturen auf sich und ihre Situation aufmerksam. 145 000 Hektar seien mit dem Insektenschutzgesetz landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar, die Existenzen vieler Pächter wären bedroht. Kritik an dem Gesetz komme aber aus den einzelnen Landesregierungen, vor allem vonseiten der Grünen.

Der Entwurf wurde schnell zum Streitthema zwischen Ministerien und landete am Ende auf den Tischen von Kanzlerin Angela Merkel und Kanzleramtsminister Helge Braun. Dass Letzterer aus Gießen stammt, war mit ein Grund, die Demo hier stattfinden zu lassen. Der jetzige Gesetzentwurf reicht den Landwirten nicht. "Wir müssten nach Gesetz Leistungen umsonst erbringen. Versuchen Sie doch mal, dem Mitarbeiter zu erklären, dass er jetzt für umsonst arbeiten soll", beklagen Johannes Wagenbach und Olaf Pöhlmann vom LSV. Viel gravierender aus Sicht der Teilnehmer sei die Tatsache, dass mit dem Gesetz keine Entschädigungen zugunsten der Landwirte mehr möglich wären. Man müsse einen Weg der Kooperationen suchen, statt Verbote auszusprechen. Bisher werden zusätzliche Leistungen ausgeglichen, das würde jedoch künftig wegfallen. "Strukturen, die einmal verschwunden sind, kommen nicht mehr wieder", meint Wagenbach. Die Gesetzesauflage in ihrer jetzigen Form könnten viele Landwirte nicht bewältigen. "Das ist eine regelrechte Vergewaltigung für die Landwirtschaft. Das Gesetz wird viele verärgern", erklärt Pöhlmann. Die Regelung bedrohe Existenzen und Eigentum, und die Politik, die für einen Interessensausgleich sorgen solle, handele nicht. Das anstehende Gesetz setze im Bereich der Landwirtschaft allein auf Auflagen und stelle damit das bewährte Prinzip der Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz infrage, heißt es vonseiten des Bauernverbandes. "Insektenschutz geht nur mit den Landwirten, nicht ohne sie", meint Wagenbach abschließend.

Jannick Leib und Christoph Gerlach, beide angehende landwirtschaftliche Techniker aus Gießen, fordern eine engere Zusammenarbeit zwischen Politik und den Landwirten. "Es scheint sehr willkürlich. Hauptsache, schnell unterschreiben", sagt Leib im Gespräch mit dieser Zeitung. "Viele Betriebe wären bei uns gefährdet, beispielsweise in der Gießener Lahnaue. Wir haben hier eine stille Enteignung und viele werden kaputtgehen", prophezeit Gerlach.

Während der Demo schaltet sich Helge Braun digital aus Berlin zu. Das Gesetz in seiner jetzigen Ausarbeitungsform bliebe bestehen, berichtet der Politiker. "Die Ministerien haben verhandelt und der Rahmen ist flexibel genug. Wir haben einen Kompromiss erarbeitet", so der Christdemokrat. Man werde sich die Möglichkeiten einer freiwilligen Vereinbarung bis zum Juni 2024 ansehen und dann den Erfolg bewerten. Es sei ein "hessischer Weg" notwendig, um das Thema weiterhin behandeln zu können. Bei einer Ablehnung könnte das Thema aus Sicht des Politikers zudem Zündstoff für die Bundestagswahl werden.