Institution: Die Werkstattkirche in der Gießener Nordstadt

GIESSEN - Nächstenliebe leben in einer Kirche, die viel mehr ist als ein Gotteshaus: Die Werkstattkirche ist eine besondere Institution in der Nordstadt, sie ist gelebte Gemeinschaft inmitten des Flussstraßenviertels. Macher der Werkstattkirche sind Christoph Geist und Bärbel Weigand. "Mit anspruchsvollem Theater, Ausstellungen und anderen Events haben wir uns als Ort der Kultur einen Namen gemacht. Für unsere ökologischen Aktivitäten haben wir 2020 den Umweltpreis der Stadt Gießen bekommen", berichten sie voller Freude. Auch Stolz schwingt dabei mit.

Wichtig ist insbesondere ein von ihnen geknüpftes Nordstadt-Netz, in das viele Mitbewohner eingebunden sind. Es sind die "Mitmach-Menschen", die in dem Gebäude in der Ederstraße 13 ein- und aus gehen. Materielles und Immaterielles wird von ihnen an ihre Mitmenschen gegeben. Mitmach-Menschen sind aktiv, beteiligen sich. Sie konsumieren nicht einfach soziale Angebote, sondern bringen sich ein, übernehmen kleine Aufgaben und Verpflichtungen in der Werkstattkirche, in der Nachbarschaft für andere und dabei nicht zuletzt für sich selbst. Denn etwas tun, was jemand anderem hilft, macht das eigene Leben sinnvoll und wertvoll. Das Erleben, gebraucht zu werden, führt zu neuem Selbstbewusstsein, so die Erfahrungen.

Udo, Mitte 50, alleinstehend, gesundheitlich stark eingeschränkt, beschreibt die Werkstattkirche als sein zweites Zuhause. "Hier bekommt jeder Vertrauen und Wertschätzung. Und sei es nur ein Lächeln, ein Nicken, ein Grinsen. Hier ist eine so unterschiedliche Mischung. Und jeder wird ernst genommen. Für mich ist das gelebter Glaube. Und das ist kein Schmus. Ich wurde bedingungslos aufgenommen. Und ich wurde für den Reparaturtreff ausgesucht; ich, das Arschloch, der Looser. Die Menschen sind näher aneinandergerückt. Ich kenne eine Tür mehr. Und es tun sich immer noch neue auf. In meinem Leben hat sich vieles verändert: Ich bin ruhiger geworden, habe medizinische Betreuung, meine Krankheit wird anerkannt, habe Pflege, bekomme Unterstützung ohne Fragen. Aber auch mal einen Tritt in den Arsch, wenn's sein muss. Ich habe jemanden zum Reden. Hier ist die Familie, die ich nie hatte. So gut ging es mir noch nie in meinem Leben."

Viele Menschen im Quartier, oft mit fast identischem Status, äußern sich ähnlich und betonen "Jeder ist hier wertvoll." Viele Alleinstehende fühlen sich stabilisiert und sind froh über den Kontakt mit Nachbarn. "So kann ich auch anderen etwas geben", heißt es oftmals. Es tauchen Menschen aller Art auf, die normalerweise nie die Nähe einer Kirche gesucht hätten. Es wird gefragt, ob man Hunger hat, dann bekommt man etwas zu Essen. Manchmal gibt es auch Kleidung oder Schuhe oder Haushaltswäsche, die gespendet wurden. Eine Anlaufstelle in der Not. All diese Menschen bekommen in der Werkstattkirche und ihrem Netzwerk etwas, was sie lange nicht mehr hatten: Anerkennung, Wertschätzung, Teilhabe und Interesse an ihren Sorgen, Zuwendung, Achtung. Das Engagement in dem Nordstadt-Netz wird gar als "mein Gottesdienst" empfunden. "In der Werkstattkirche wird Kirche spürbar. Noch konkreter und glaubwürdiger kann doch Kirche nicht werden." Jemand anderes wollte "nie, nie mehr eine Kirche betreten. Jetzt gefällt mir, dass hier die Kirche anders genutzt wird und so viel Konkretes dabei rumkommt." Das kann auch ein Bett im Hospiz oder eine Trauerbegleitung sein.

Vielen gefällt am Nordstadt-Netz das Zusammenspiel der Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, das Rausholen aus der Einsamkeit. "Ein Ort der großen Verlässlichkeit. Es gibt Hilfe für fast alles, besonders im Notfall. Hier könnte ich mich hinwenden, wenn mit mir was ist." Es werden Kontakte hergestellt, es wird zugehört; kein "Schaulaufen", sondern Ehrlichkeit. Man muss sich nicht schämen, wenn man zur "Tafel der Werkstattkirche" gehört. Es wird nicht auf Menschen herabgeschaut. Alle sind angenommen. Es begegnen sich fremde Menschen, kleine Grüppchen entstehen, oft gibt es auch PC-Kontakte oder wird sich mit Facebook beschäftigt, wie Pfarrer Geist erläutert.

"In meiner Wohnung ist kein Leben, dann gibt es schwarze Löcher. In der Werkstattkirche ist Leben. Wir sind empfindliche Menschen, die in ihrem Dasein mehr einstecken mussten als sie Taschen haben; oft ein langes Tränental. Wir brauchen viel Zeit, Geduld, Ausdauer und Zuverlässigkeit." In der Nordstadt lebten viele Bewohner, die durch Behörden, Institutionen, Politik das Gefühl bekommen hätten, "überflüssig" zu sein. Und Vertrauen sei verloren gegangen, infolgedessen sie sich aus Gemeinschaften zurückgezogen hätten. Hingegen: "Im Nordstadt-Netz sind wir zu Mitmach-Bewohnern geworden." Geschätzt wird das Konkrete. Also die direkte Hilfe beim Ausfüllen eines Lohnsteuerjahresausgleiches, die Nutzung einer Waschmaschine, das Food-Sharing. Für viele Menschen, die in unserem reichen Land an Mangel leiden, stellt es eine "wichtige Anlaufstelle für angeknickte und kaputte Seelen" dar. Es gibt immer ein offenes Ohr. Die Hemmschwelle, sich an eine offizielle Institution zu wenden, ist oft sehr groß. Der menschliche Kontakt zur Werkstattkirche ist da einfacher.

"Manch einer sucht nach einer Aufgabe, die seinem Leben weiterhin Struktur und Sinn geben soll. In der Werkstattkirche habe ich sie gefunden: die Aufgabe, Dinge zu reparieren, die noch nicht weggeworfen werden sollen. Das sprach mich als Elektrotechniker an. Aber mit jedem Reparaturtreff änderte sich mein Blick auf die Dinge und vor allem auf die Menschen dort. Klar, wir reparieren Sachen, die zum Wegwerfen zu schade sind - oft aus ideellen Gründen - meist aber, weil die Leute gar nicht das Geld haben, Neues zu kaufen."

Manche Mitmach-Menschen machen auch kleine Arbeiten in Wohnungen anderer, tapezieren, streichen, schleppen Möbel, wenn jemand umzieht. "Wir staunen immer wieder, was unsere Mitmach-Menschen alles können und schaffen", so Pfarrer Geist.