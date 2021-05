"Intensivtäter" mit "hirnrissiger Idee" in Gießen

Zuschauerperspektive: Es dauerte insgesamt fast drei Stunden, bis die Strafkammer das Urteil verkünden konnte. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Ausgerüstet mit Pfefferpistole und Machete war der Trupp junger Männer in die Wohnung des vermeintlichen Dealers eingedrungen. Auf der Suche nach Kokain, Geld und gefälschten Markenklamotten hatten sie dem Gießener die Nase gebrochen und ihn auch sonst übel malträtiert. Doch bereits auf dem Weg von Offenbach an die Lahn ahnte einer der Angreifer, dass das eine "hirnrissige Idee" sei. Zumal sie in jener Dezembernacht 2019 die erhoffte fette Beute gar nicht machen konnten. Keineswegs klüger war rund zwei Wochen später der brutale Überfall auf eine Juwelierin im südhessischen Hainburg, die von angeblichen Kunden überfallen, geschlagen sowie durch das Zuhalten von Mund und Nase in wahre Todesangst versetzt wurde. Mit dabei zwei der Gewalttäter, die schon in Gießen ordentlich mitgemischt hatten. Wegen besonders schwerem Raub, besonders schwerer Erpressung, schwerem Raub und gemeinschaftlich begangener Körperverletzung in unterschiedlichen Konstellationen hat das Landgericht nun Freiheitsstrafen zwischen sieben Jahren und sechs Monaten sowie zwei Jahren und sechs Monaten gegen sechs Angeklagte verhängt. Zwei Frauen, die jeweils als Lockvogel fungiert hatten, freuten sich im "Externen Sitzungssaal 1" am Stolzenmorgen über Bewährungsstrafen von zwei Jahren.

"Gießen ist nicht ohne"

Darauf mussten sie ebenso wie die Sechste Strafkammer, Staatsanwalt Moriz Leo Musinowski sowie eine ganze Riege an Verteidigern und Prozessbeobachtern stundenlang warten. Eine Kommunikationspanne war offenbar dafür verantwortlich, dass einer der Angeklagten nicht rechtzeitig aus der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt nach Gießen gebracht worden war. Als sich um 14 Uhr bereits alle Anwesenden in der schlichten Leichtbauhalle versammelten und auf die Urteilsverkündung warteten, zeigte sich überraschend, dass der Transport noch gar nicht losgefahren war. Ganz frei scheint die Autobahn auch nicht gewesen zu sein, denn erst kurz vor 17 Uhr konnte es endlich losgehen.

Dabei griff der Vorsitzende Dr. Rüdiger Ham gleich zu Beginn den Gedankenblitz des einen Angreifers auf und bestätigte: "Dass das eine hirnrissige Idee war, kann man so sagen." Der Jurist betonte, dass er im Gerichtssaal schon viele dumme Ideen gehört habe, "aber das war definitiv eine der dümmsten". Motivation in beiden Fällen waren Drogen. "Und das kann man vorweg festhalten: Drogen gleich dumme Idee."

Ausgangspunkt des Überfalls in Gießen war eine sexuelle Beziehung zwischen dem Opfer und einer jungen Frau. Beide hatten sich Ende 2018 in der Psychiatrie kennengelernt und rund ein Jahr lang regelmäßig getroffen. Dafür soll die 25-Jährige stets mit 30 Euro entlohnt worden sein. Ihr Freund, der als Nebenkläger an dem Prozess teilgenommen hat, soll ihr schließlich angeboten haben, gegen viel Geld auch mit anderen Männern zu schlafen. Davon hatte sie einem der Angeklagten, mit dem sie in der Zwischenzeit eine Beziehung eingegangen war, erzählt und ihm gleichzeitig auch von den Drogengeschäften des Mannes berichtet. Am Abend des 7. Dezember hatte der 26-Jährige geplant, dass der Gießener eine Abreibung verdient, "weil er seine Freundin auf den Strich schicken wollte". Deshalb hatte er einen Bekannten aus der gemeinsamen Drogentherapie in Offenbach angerufen und ihm versprochen, dass es in der Wohnung "etwas zu holen gibt".

Die Polizei hatte die Männer aus Südhessen schon länger als "Intensivtäter" geführt, die zur Finanzierung ihrer Drogensucht mehrfach schwere Vermögensdelikte in Angriff genommen haben. Gleich mehrere der Komplizen weisen beachtliche Vorstrafen auf. Bei den beiden Hauptangeklagten wurden zudem noch frühere Verurteilungen miteinbezogen.

In der Begründung ihrer Entscheidung folgte die Strafkammer weitestgehend der Argumentation des Staatsanwalts, blieb im Strafmaß jedoch insgesamt etwas unter den Forderungen von Moriz Leo Musinowski. Drei der jungen Männer werden wegen ihrer Drogensucht nach der Verbüßung eines Teils der Strafe in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Allen acht Angeklagten wurde zugutegehalten, dass sie ihre Tatbeiträge eingestanden haben. Deutlich strafmildernd hat sich für die an dem Verbrechen in Gießener Beteiligten ausgewirkt, dass sie ihrem Opfer eine Wiedergutmachung leisten möchten. Ob und wann sie die vereinbarten 6340 Euro zahlen werden können, ist völlig ungewiss. Die Schmuckhändlerin aus Südhessen hatte einen solchen Ausgleich rundweg abgelehnt. "Sie sollten die Verurteilung als Wendepunkt sehen und sich sagen: Die Scheiße, die wir da gebaut haben, lassen wir hinter uns", brachte es der Vorsitzende Richter in deutlichen Worten auf den Punkt. Und Musinowski gab der jungen Frau, die als Mittäterin an dem Überfall auf die Juwelierin zu einer milden Strafe verurteilt wurde, mit auf den Weg: "Mehr Glück als Sie kann man im Leben nicht haben. Machen Sie was draus."

In Erinnerung wird vermutlich allen Prozessbeteiligten eine weitere Einschätzung des Angreifers bleiben, der die Aktion schon vorab als "hirnrissig" gebrandmarkt hatte. Er schilderte nämlich, dass der Trupp mit einem gewissen Respekt an die Lahn gefahren sei. Denn: "Gießen ist echt nicht ohne." Das mag aus dem Mund eines Offenbachers im Milieu geradezu als Ritterschlag aufgefasst werden.