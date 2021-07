Interaktiver digitaler Geotopführer

Die elf Teilnehmer der Radwandergruppe besichtigen versteckte Quellen und Geotope rund um den Schiffenberg. (Foto: Stadt Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Im Juni fand durch das Amt für Umwelt und Natur eine rund zweistündige Radwanderung zu den Geotopen und Quellen am Schiffenberg statt. Unter Führung von Christian Eschenbrenner und Dr. Gerd Hasselbach konnten elf Teilnehmer versteckte Quellen und Geotope rund um den Schiffenberg besichtigen sowie wertvolle Informationen zur regionalen Geologie, Hydrogeologie und Wasserwirtschaft erhalten.

Passend zu dieser sehr abwechslungsreichen Wanderung stellt Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich den Geotopführer der Stadt Gießen auch in digitaler Form auf der Homepage der Stadt vor. Unter dem Menüpunkt „Leben – Umwelt und Klima – Wasser und Boden“ sind Informationen zu den Geotopen in Gießen in einer App mit Beschreibungen, Geschichten und Bildern zusammengefasst. Zudem wird in einer interaktiven Karte die geografische Lage der Geotope im digitalen Stadtplan dargestellt. Die Broschüre und jetzt die neue App liefern somit einen kleinen Beitrag zum Geotopschutz in Hessen.

Neben dem „Coolen Stadtplan“ ist dieser „Geotopführer“, der in Zusammenarbeit von Umwelt- und Vermessungsamt erstellt wurde, bereits der zweite digitale „Lageplan“ der Stadt Gießen. Die Stadt weist in diesem Zuge darauf hin, dass das Aufsuchen der Geotope auf eigene Gefahr geschieht. Sie übernimmt auch keine Gewähr für den Zustand der Wanderwege, die Zugänglichkeit zu den Geotopen oder die Stabilität der Steinbrüche.