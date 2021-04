"Interesse an Angebot der JLU Gießen weiterhin hoch"

Studieren in Gießen: Auch unter Pandemie-Bedingungen ist die JLU für junge Leute attraktiv. Archivfoto: Möller

GIESSEN - Die Zahl der Studienanfänger an der Justus-Liebig-Universität (JLU) sowie die Gesamtstudierendenzahl bewegt sich seit einigen Jahren auf Rekordniveau - daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. "Das Angebot der JLU wird weiterhin gut von den Studierenden angenommen", teilt die Hochschule mit. Im Wintersemester waren rund 28 500 Studierende eingeschrieben, davon knapp 7000 im ersten Fachsemester. Im Sommersemester, in dem weniger Studiengänge beginnen, sind die Zahlen traditionell zwar niedriger. Allerdings deuten die aktuellen Prognosen daraufhin, dass die Studierendenzahlen auch in diesem Sommersemester das hohe Niveau der Vorjahre erreichen werden (Sommersemester 2020: 25 620 Studierende, davon 943 Erstsemester), heißt es weiter.

"Auch wenn wir uns darüber freuen, dass uns weiterhin so viele neue Studierende ihr Vertrauen schenken: Wir wissen, dass vieles, was ein Studium normalerweise ausmacht, aktuell nicht möglich ist", betont JLU-Präsident Joybrato Mukherjee, der die Erstsemester gern wieder persönlich begrüßt hätte. Er fügt hinzu: "Der Beginn des Sommersemesters fällt in die bislang wohl schwierigste Phase der Pandemie." Aus der im Januar durchgeführten JLU-Studierendenbefragung 2021 geht hervor, dass die Hochschüler insbesondere unter den fehlenden sozialen Kontakten leiden. Auch die neuen Anforderungen, die das digitale Studium mit sich bringen, wie etwa die Organisation des Prüfungsablaufs sowie die überschneidungsfreie Stundenplangestaltung, werden als beeinträchtigende Faktoren genannt.

Es gibt aber auch Aspekte der digitalen Lehre, die von den Studierenden positiv gesehen werden - dazu zählt etwa die erhöhte Flexibilität. Die Zufriedenheit mit dem Lehrangebot ist seit dem vergangenen Jahr sogar gestiegen (von 76 Prozent auf 82 Prozent). Insgesamt haben erneut 80 Prozent der Studierenden angegeben, dass sie mit ihrem Studium zufrieden sind. Damit liegt die Studierendenzufriedenheit auf derselben Höhe wie in den letzten fünf Jahren.