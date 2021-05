"Interesse an lückenloser Aufklärung"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zur Aufklärung der Vorwürfe, die in den Berichten des Revisionsamtes zu den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 gegen den Magistrat und insbesondere gegen das Jugendamt erhoben werden (der Anzeiger berichtete), haben die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD einen Katalog mit Fragen an den Magistrat eingereicht, wie die beiden Parteien mitteilen.

"Wir haben großes Interesse an der vollständigen und lückenlosen Klärung der schwerwiegenden Vorwürfe gegen den Magistrat. Dazu gehört auch, dass die entlastenden beziehungsweise die die Vorwürfe widerlegenden Tatsachen und Aspekte zur Sprache kommen. Dies ist in den Revisionsberichten leider nicht in dem Maße der Fall, wie es zu einer fairen und unvoreingenommenen Beurteilung der in den Jahren 2015 und danach eingetretenen Lage im Bereich der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) gehören würde", erklären die Fraktionsvorsitzenden Alexander Wright und Christopher Nübel in dem Schreiben.

Um dem Magistrat ausreichend Zeit zur Beantwortung der vorgelegten Fragen und den notwendigen Nachfragen und der Diskussion ausreichend Raum zu geben, schlagen die beiden Fraktionsvorsitzenden eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor. "Die kommende Sitzung am Dienstag ist bereits vollgepackt mit wichtigen Tagesordnungspunkten. Eine Behandlung der Revisionsberichte irgendwann kurz vor Mitternacht liegt in niemandes Interesse. Eine Sondersitzung ausschließlich zu diesem Themenkomplex, selbstverständlich noch vor der nächsten Stadtverordnetensitzung, gibt dem Magistrat die Gelegenheit, die bereits vorliegenden Fragen von GIGG und Bündnis 90/Grüne und SPD, gegebenenfalls aber auch noch von anderen Fraktionen, ordentlich und vollständig zu beantworten. Damit ist dann auch die Grundlage und der Raum für eine vernünftige Diskussion geschaffen", so Wright und Nübel.

Die beiden Fraktionsvorsitzenden verstehen ihren Vorschlag vor allem auch als Angebot an die anderen Fraktionen und als Signal an die kritische Öffentlichkeit, dass die Vorwürfe mit dem nötigen Ernst behandelt und diskutiert werden sollen: "Der Magistrat und die ihn tragenden Fraktionen haben hier nichts zu verbergen und werden sich der Debatte stellen."