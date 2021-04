4 min

Interkulturelle Pflege: Pläne der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung in Gießen

Die Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung kooperiert mit einer Pflegefachschule, die in Gießen zwei Ausbildungsgänge anbieten wird, um auch die Interkulturelle Pflege zu stärken. Zudem sollen in der früheren Poliklinik 120 Appartements zur Vermietung an Studierende und Professoren geschaffen werden.

Von Frank-O. Docter