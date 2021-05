Internes Fahndungsfoto der Polizei Gießen landet auf Facebook

Der Beamte will nicht erkannt haben, dass das Foto eines mutmaßlichen Autoknackers nicht öffentlich war. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das letzte Wort vor der Urteilsverkündung geht immer an den Angeklagten. Und der 49-Jährige mit den kurz geschorenen Haaren und dem breiten Rücken erweckt den Eindruck, als wolle er unbedingt noch etwas loswerden. "Ich bin Polizeibeamter - seit 29 Jahren", beginnt er sein Schlusswort, in dem hörbare Wut mitschwingt. "Es ist schwer für mich, hier zu sein. Ich stehe sonst auf der anderen Seite." Dann bricht seine Stimme. Die vorgeworfene Verletzung des Dienstgeheimnisses laste so schwer auf ihm, dass er bereits freiwillig die Dienststelle gewechselt habe. Denn die eingeleiteten Ermittlungen hätten "alle mitbekommen". Und die Staatsanwaltschaft habe die Vorgänge um seine Person dann sogar noch in einem Atemzug mit "den Problemen um NSU 2.0" genannt. "Ich werde mit Verbrechern in einen Topf geworfen", sagt er. "Das finde ich traurig."

"Auf keinen Fall glaubhaft"

Laut Anklage hat der ehemalige Dienstgruppenleiter im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen während seiner Nachtschicht einen tags zuvor erstellten Fahndungsaufruf aus dem Intranet abfotografiert und an einen Bekannten weitergeleitet. Der wiederum - und das steht fest - postete den Screenshot in einer Facebook-Gruppe. Von dort wurde der Beitrag offenbar in mehreren Chatgruppen verbreitet. Doch der Polizist bestreitet vor dem Amtsgericht Gießen, diese Ereigniskette in Gang gesetzt zu haben. Denn ihm selbst sei das Bild eines mutmaßlichen Autoknackers inklusive internen Vermerken zuerst von einem Freund aufs Smartphone geschickt worden. Belege dafür fehlen: Die fraglichen WhatsApp-Nachrichten wurden angeblich gelöscht. Für Strafrichterin Maddalena Fouladfar ist diese Version "auf keinen Fall glaubhaft"; sie verurteilt den einschlägig vorbelasteten Polizeibeamten zu einer Geldstrafe von 4500 Euro. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert.

"Das kommt selten vor, aber ich bin wirklich irritiert", reagiert Fouladfar auf die - wohl erst kürzlich zurückgewonnene - Erinnerung des Angeklagten. Detailliert erzählt er von seiner Gefühlslage am 16. Mai 2020, dem "schicksalhaften Tag", an dem sein Vater eine Krebsdiagnose erhielt. Den, für seine Entlastung entscheidenden, Anruf eines Freundes habe er aufgrund der schlimmen Ereignisse schlichtweg vergessen. In dem Telefonat soll - bezogen auf die anstehende Nachtschicht - der Satz gefallen sein: "Dann kannst Du ja die Autoaufbrecher jagen!" Dazu habe der Gesprächspartner ein Bild weitergeleitet. Den Screenshot des nach mehreren Diebstählen in einer Landkreis-Kommune erstellten Fahndungsfotos schickte der Polizist dann um 2.15 Uhr per WhatsApp an einen Handwerker. Denn: "Er vergisst oft, sein Auto abzuschließen." Dass das Foto ausschließlich für Bedienstete bestimmt war, will ihm mangels Lesebrille nicht aufgefallen sein. Der Adressat allerdings war zumindest kurzzeitig skeptisch: "Darf das veröffentlicht werden?", fragte er noch. Der Polizist verwies auf die offizielle Homepage der Polizei Hessen. Für den Tischler bedeutete das die Freigabe für den Beitrag im Sozialen Netzwerk. Doch "kritische Reaktionen" ließen nicht lange auf sich warten. Unter anderem meldete sich der Ersteller des Originalfotos, der den Autoknacker in flagranti mit einer Wildtierkamera "erwischt" hatte. Zwar nahm der Handwerker den Screenshot nach 22 Stunden wieder offline. "Aber ein paar Wochen später standen Beamte mit einem Durchsuchungsbeschluss vor meiner Tür. Das war alles sehr unangenehm."

Angelaufen waren die Nachforschungen nach dem Anruf eines Bürgermeisters aus dem Landkreis, wie die zuständige Kriminalkommissarin berichtet. Ihm sei nämlich sehr wohl aufgefallen, dass es sich bei dem Fahndungsfoto in der örtlichen Facebook-Gruppe um ein polizeiinternes Dokument handeln muss. "Die Aufmachung ist typisch", erklärt die Ermittlerin; nicht nur die farbliche Gestaltung, sondern auch die verwendeten Abkürzungen hätten dem Angeklagten geläufig sein müssen. Zumal der Screenshot sogar ein zweites Mal auf seinem Smartphone landete. Eine Frau hatte das Foto in einem Chat für Eintracht-Fans entdeckt - und wiederum an ihren Bekannten, den Polizisten, weitergeleitet. In einer früheren Vernehmung hatte der noch behauptet, so überhaupt erst an das Bild gelangt zu sein. "Aber zeitlich passte das nicht zusammen", verdeutlicht die Kommissarin.

"Immer neue Ausreden"

Der Angeklagte verweist auf seine Gedächtnislücken. So habe ihm der Freund erst angesichts des nahenden Gerichtstermins auf die Sprünge geholfen und klargestellt: "Das Foto habe ich Dir doch damals geschickt." Beweise kann der Geschäftsführer aber nicht liefern: "Das alte Handy habe ich nicht mehr." Genauso wenig will er wissen, von wem er die nur einen Tag alte, polizeiinterne Fahndung erhalten hat.

Die Strafrichterin sieht letztlich bloß "immer neue Ausreden". In ihrem Urteil wertet sie strafschärfend, dass gegen den Polizisten vor zwei Jahren schon einmal eine Geldstrafe wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses verhängt worden ist. Als Milderungsgrund nennt Fouladfar aber auch den "geringen Schaden". Denn die Fahndung nach dem Autoknacker war erfolgreich: Ein Tatverdächtiger konnte inzwischen gefasst werden.