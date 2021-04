Internetkompetenz gefragt wie nie

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Siegel "Internet-ABC-Schule 2020" geht an 134 Grundschulen und Förderschulen aus Hessen - darunter die Sophie-Schule in Gießen und die Kleebachschule im Stadtteil Allendorf.

Die Qualifizierung zur Internet-ABC-Schule fördert die Internetkompetenz an hessischen Grundschulen und Förderschulen. Das Projekt umfasst nicht nur regionale Fortbildungen für Lehrkräfte und speziell entwickelte Arbeitsmaterialien für den Einsatz im Unterricht, sondern auch Elternangebote rund um das Thema Internet und dessen Nutzung.

Bereits seit sieben Jahren bieten die Medienanstalt Hessen und das Hessische Kultusministerium in Kooperation mit der Hessischen Lehrkräfteakademie und dem Verein Blickwechsel e.V. die Projektinitiative an."Digitale Bildung bekommt in Zeiten der Corona-Pandemie eine noch stärkere Bedeutung, denn der Unterricht findet zurzeit überwiegend digital statt", erklärt Kultusminister Alexander Lorz. "Umso erfreulicher ist es, dass das Interesse an der Förderung von Internetkompetenz an unseren Schulen ungebrochen ist." "Über 130 Schulen konnten sich mit dem gefragten Siegel qualifizieren, auch dank einer flexiblen Reaktion aller Projektbeteiligten auf die schwierige Situation während der Corona-Pandemie und des Realisierens von Online-Angeboten," bestätigt Joachim Becker, Direktor der Medienanstalt Hessen.

Über 600 Projektsiegel "Internet-ABC-Schule" wurden inzwischen vergeben. Das Projekt ist eine Weiterentwicklung der medienpädagogischen Plattform www.internet-abc.de.