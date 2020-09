"Internetopfer" auf vier Pfoten landen oft im Tierheim Gießen

Seit Kurzem im Tierheim: Astrid Paparone und ihre Mitstreiter kümmern sich um den Aus-tralian-Shepherd-Mix "Lucky", damit er wieder vermittelt werden kann. Foto: Zielinski

Giessen. Hunde, Katzen, Hasen oder auch Exoten - der Handel mit Tieren im Internet erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das Problem: Zumeist handelt es sich bei den Anbietern nicht um verantwortungsvolle Züchter, sondern oftmals steckt die "Welpenmafia" dahinter, die unter katastrophalen Bedingungen junge Tiere aus Osteuropa einschleust. Oder Halter sind mit ihrem Tier überfordert und versuchen, es auf diese Art und Weise schnell loszuwerden.

Astrid Paparone, Vorsitzende des Gießener Tierschutzvereins, kennt diese Fälle, denn viele der im Netz gekauften Tiere werden im Tierheim abgegeben. "Leider stellt das Internet eine leichte Möglichkeit dar, Tiere günstig zu erwerben. Allerdings oft ohne fachkundige Beratung", bedauert sie im Gespräch mit dem Anzeiger. "Da werden Hunde angeschafft, weil sie auf dem Foto so schön aussehen." Ob sie auch vom Charakter in die Familie passen, darauf werde nicht geachtet.

"Wanderpokal"

So brauche ein Hütehund beispielsweise viel Kopfarbeit und Beschäftigung. "Normale Spaziergänge reichen ihm nicht." Solche oft hübschen Vierbeiner avancierten dann rasch zu "Wanderpokalen". "Problemhunde sind meist unverstandene Hunde. Verhaltensauffälligkeiten sind in der Regel auf Missverständnisse in der Mensch-Hund-Beziehung sowie auf Erziehungsfehler zurückzuführen." Bekomme der Besitzer sein Tier nicht in den Griff, werde es eben weitervermittelt. Aber jeder Wechsel mache etwas mit der Seele eines Tieres.

Teils krank, ungeimpft, nicht sozialisiert und viel zu jung - vor der zehnten Lebenswoche - von der Mutter weggenommen, landen Hunde aus Osteuropa in Deutschland und werden im Internet zum Verkauf angeboten. Astrid Paparone warnt ausdrücklich davor, diese "Wühltischwelpen" zu erwerben, die häufig vor dem Verkauf mit bestimmten Mitteln aufgeputscht würden, um mögliche Krankheiten zu vertuschen.

Im Gießener Tierheim lebt der Kangal "Bonita", der bereits als Welpe über eBay gekauft wurde. Als er umständehalber wieder abgegeben werden musste, war der Züchter nicht mehr zu finden. "Bonita" lebt nun schon drei Jahre in der Vixröder Straße. Der türkische Herdenschutzhund, dessen Aufgabe es ursprünglich war, Viehherden zu bewachen, braucht Familienanschluss und ein großes Grundstück.

Erst seit Kurzem ist zudem "Lucky", ein niedlicher, drei Jahre alter Australian-Shepherd-Mix, im Tierheim untergebracht, wo sich die Mitarbeiter liebevoll um ihn kümmern. Angeblich wegen einer Allergie abgegeben, bemerkte der neue Besitzer schnell, dass etwas nicht stimmt. Der Rüde war nicht gut sozialisiert, hatte Angst vor Männern und litt unter Trennungsangst. Sprich: Er konnte nicht alleine bleiben. Zurzeit wird mit ihm gearbeitet, bis er erneut vermittelt werden kann.

Weitere "Internetopfer" sind "Amy", ein angstaggressiver Hütehund-Mix und Dobermann "Maddox". "Er gehörte einer Frau, die regelmäßig Tiere über eBay kauft und sie dann an ein Heim abgibt. Da ein anderes Heim keine Tiere dieser Frau mehr aufnimmt, ist er bereits seit einem Jahr bei uns", erklärt Astrid Paparone.

Resozialisierung

Katzenbaby "Nuca" wiederum hat kürzlich ein neues Zuhause gefunden. Das Kätzchen befand sich zusammen mit anderen in einem Keller in einer Kiste, deren Aufschrift lautete: "Bitte gegen Geld aussuchen." Die Käuferin, die das Tier in einer Anzeige entdeckt hatte, nahm es mit, fürchtete dann jedoch, es könne krank sein.

Schade findet Astrid Paparone, dass Menschen, die ihre Hunde aufgrund gewisser Umstände nicht behalten können und sich auch im Bekanntenkreis niemand dafür interessiert, die Plattform eBay einer Abgabe im Tierheim vorziehen. "Wir schauen uns die Tiere genau an und arbeiten intensiv daran, sie zu resozialisieren und vermittelbar zu machen."

Das Tierheim verfüge über fachkundige Trainer, eine verhaltenstherapeutisch tätige Tierärztin sowie geschulte Hundebegleiter. Der erste Schritt zu einer professionellen Vermittlung sei eine Selbstauskunft, die üblicherweise zunächst online erfolge. Bereits danach könne man die ersten Tiere ausschließen.