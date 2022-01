Inzidenzsprung über 100 Punkte: Gießen ab Sonntag Hotspot

KREIS GIESSEN - "Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen gelten voraussichtlich ab Sonntag die Hotspot-Regeln des Landes Hessen", hat der Landkreis Gießen in einer abendlichen Pressemitteilung prognostiziert. Die Hotspot-Regeln greifen dann, wenn die vom Robert Koch-Institut ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 350 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. "Für den heutigen Donnerstag wird ein Inzidenzwert von über 400 erwartet - dies bedeutet einen Höchststand seit Beginn der Pandemie", hieß es im Text, und die Voraussage hat sich nur Stunden später bewahrheitet.

Die neuen Zahlen für den Kreis Gießen zeigen eine Inzidenz von 454,4 (+110), in der Stadt selbst steht der Wert sogar bei 631,4Im nahen Fernwald (593,3) oder Pohlheim (523,8) sieht es nicht besser aus. Den niedrigsten Wert im Kreis weist Laubach auf (187,5).

Damit gelten ab Sonntag mit sehr großer Sicherheit die Hotspot-Regeln des Landes Hessen: "2G-Plus" für die Gastronomie in Innenräumen, für touristische Übernachtungen sowie für alle Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich - darunter auch Kino und Theater sowie Fitnessstudios. Hier dürfen nur Personen anwesend sein, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich über einen tagesaktuellen, negativen Test verfügen. Im Freien gilt "2G" - es dürfen also nur Geimpfte oder Genesene anwesend sein. Ein zusätzlicher Test ist im Freien nicht erforderlich. Prostitutionsstätten müssen schließen.

Weiter gilt ein Alkoholverbot für belebte Orte und Plätze sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen, wie in Gießen dem bekannten Seltersweg. Welche Bereiche genau betroffen sind, legt der Landkreis nach Rückmeldung der Kommunen in einer Allgemeinverfügung fest. Wegen der drei Tage Vorlauf für das Inkrafttreten der Hotspot-Regelung kann diese 36. Allgemeinverfügung erst am Montag erlassen werden, wird am Dienstag veröffentlicht und tritt am Mittwoch in Kraft. Sie wird am Montag auf corona.lkgi.de bereitgestellt.