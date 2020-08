Inzwischen drei bestätigte Covid-19-Fälle an GGO in Gießen

An der GGO ist die komplette Jahrgangsstufe 12 in Quarantäne. Archivfoto: Friese

Giessen (bl). Die Wahrscheinlichkeit war groß, dass auch in den Schulen trotz Vorkehrungen schon bald nach den Sommerferien die ersten Covid-19-Infektionen auftreten würden. Insbesondere die ersten vier Wochen sind aufgrund der vielen Reiserückkehrer als "kritische Phase" eingestuft worden. An der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) muss zurzeit gleich die gesamte Jahrgangsstufe 12 mit 228 Jugendlichen zu Hause bleiben (der Anzeiger berichtete). Das liegt daran, dass die Schüler nicht in festen Klassenverbänden, sondern in Kursen unterrichtet werden. "Und das macht es ziemlich kompliziert zu ermitteln, welche Mitschüler zu welchem Zeitpunkt für wie lange miteinander zu tun hatten. Wir gehen davon aus, dass einige in sehr engem Kontakt standen", erklärt Dirk Wingender, Pressesprecher des Landkreises Gießen, auf Anfrage dieser Zeitung. Enge Kontaktpersonen müssen für 14 Tage seit dem Zeitpunkt der letzten Begegnung mit Infizierten in Quarantäne.

Inzwischen gibt es an der GGO drei bestätigte Fälle und vier Verdachtsfälle. Das "Aussetzen des Präsenzunterrichts", das zunächst bis zum 1. September galt, ist nun für die komplette Woche verlängert worden. Zudem hat das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt angeordnet, dass an der GGO ab sofort und für die Dauer von zwei Wochen auch während des Unterrichts eine Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend zu tragen ist.

"Wir wussten um das Risiko, dass dies passieren kann", betont Schulleiter Dr. Frank Reuber. Jetzt sei es entscheidend, "professionell, diszipliniert und transparent zu handeln, alle denkbaren Maßnahmen zu ergreifen und effektiv mit den beteiligten Ämtern zusammenzuarbeiten, um Schüler wie Lehrer bestmöglich zu schützen". Den Umgang mit dieser Ausnahmesituation charakterisiert der Direktor als sehr besonnen.

Die Zwölftklässler werden vorerst digital mithilfe der Plattform "IServ" beschult. "Das dürfte aber kein Problem sein, wir können da sehr gut umschalten", hat Reuber keine Bedenken. Dass Geschwister der Zwölfer in anderen Jahrgängen übrigens nach wie vor die Schule besuchen können, hängt laut Dirk Wingender damit zusammen, "dass Kontaktpersonen von Kontaktpersonen gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts nicht in Quarantäne müssen". Sollten sich wiederum bei den unmittelbaren Kontaktpersonen Symptome zeigen, ist auch bei deren Angehörigen strenger zu verfahren.

Die Dynamik bei den Neuinfektionen in der Stadt hat derweil wieder abgenommen. Nach den Kriterien im Eindämmungskonzept des Landes liegt Gießen damit im grünen Bereich, nachdem noch in der vergangenen Woche die Warnstufe "gelb" erreicht worden war. Von 369 bestätigten Corona-Fällen (35 aktiv) im Landkreis (Stand 30. August) entfallen 150 auf das Stadtgebiet (22).