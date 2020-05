Die Spielplätze in Gießen sind seit zwei Wochen wieder geöffnet. (Foto: Friese)

GIESSEN - GIESSEN (ies). Fragend dreht sich Lara zu ihrer Mutter um: „Darf ich wirklich rutschen?“ Die nickt und ermahnt kurz: „Sei aber vorsichtig.“ „Ich bin so erleichtert“, sagt die Mutter der vierjährigen Lara. „Mein Kind hat einen solchen Bewegungsdrang und wir haben keinen Garten zuhause.“ Tägliche Spaziergänge im Wohnviertel hätten zwar für ein bisschen Frischluft und Bewegung gesorgt, das ausgelassene Spielen mit anderen Kindern und an den Spielgeräten nicht ersetzt.

Seit knapp zwei Wochen sind die Spielplätze in Gießen wieder geöffnet. Der Andrang an den öffentlichen Spielstätten ist jedoch mitunter noch verhalten. „Wir meiden seit Wochen den Weg am Spielplatz“, erzählt eine Passantin, die mit zwei kleinen Kindern im Park spazieren geht. „Meine Kinder fragen schon nicht mehr danach und haben sich an die neue Situation gewöhnt. Ich finde es nicht gut, dass die Spielplätze jetzt schon geöffnet werden“, positioniert sich die Gießenerin. Besonders während die Kitas noch geschlossen sind. „Im Kitabetrieb könnte immerhin nachvollzogen werden, bei wem sich mein Kind möglicherweise angesteckt haben könnte. Auf einem Spielplatz mischen sich ganz viele fremde Kinder und verstreuen sich danach wieder in alle Winde.“

Ein paar Meter weiter hat sich Laura Winter mit einer befreundeten Mutter am Rande des Abenteuerspielplatzes im Bürgerpark niedergelassen. Auf der Decke stehen Dosen mit Karottenschnitzen, Trinkflaschen und ein Kuchen rundet das kleine Picknick ab. „Wir genießen es sehr, uns wieder zu treffen“, berichtet die 24-Jährige. „Die Kinder haben sich riesig gefreut und sind sich sogar in die Arme gefallen.“ „Das machen die sonst nie“, ergänzt ihre Freundin. Acht Wochen haben sich die beiden Familien nicht gesehen, vorab war der wöchentliche Ausflug zum Spielplatz obligatorisch.

„Es ist irgendwie noch ein komisches Gefühl, die Kinder so direkt mit anderen fremden Kindern spielen zu lassen. Aber wir können uns ja nicht ewig zurückziehen, da wird man irgendwann blöd.“ Angst vor einer Ansteckung hat sie nicht. „Wir werden das vermutlich eh irgendwann mal alle kriegen und dann ist es auch egal, wann.“ Unter den Kindern ist nirgendwo Angst zu spüren, ganz selbstverständlich werden Schaukeln, Klettergerüste und Balancegeräte benutzt. „Schön, dass ich wieder rutschen darf“, sagt Lara nach einer guten Stunde auf ihrem Lieblingsspielplatz. Die Vorsicht vom Anfang ist großer Zufriedenheit und einer Selbstverständlichkeit gewichen, so als wäre es nie anders gewesen.