Irre Verfolgungsjagd und ein Zeuge mit Durchhaltevermögen

LAHNTAL-GOSSFELDEN/MARBURG - Eine wilde Verfolgungsjagd über 26 Kilometer zwischen Marburg und Stadtallendorf sowie ein Zeuge, der nachts in Lahntal-Goßfelden über Stunden Durchhaltevermögen beweist und somit letztendlich eine Festnahme ermöglicht: Zwei nicht ganz alltägliche Vorfälle, die die Polizei Mittelhessen in den vergangenen Tagen beschäftigten.

"Stop stick" beendet Flucht vor Polizei

Marburg: Ein 66-Jähriger hat sich im Großraum Marburg mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert, gestoppt wurde die irre Fahrt nach 26 Kilometern erst durch einen Nagelgurt. Und so kam es dazu:

Gegen 22.10 Uhr am vergangenen Dienstag meldete ein Zeuge zunächst einen verwirrt wirkenden PKW-Fahrer in der Siemensstraße in Marburg und vermutete einen eventuell vorliegenden medizinischen Notfall. Eine Polizeistreife konnte aber weder die Person noch den Pkw antreffen, durch Zufall fiel der Streife aber wenig später der beschriebene Renault fahrend am Messeplatz auf. Ersten Aufforderungen seitens der Polizei, das Fahrzeug zu anzuhalten, kam der Fahrer nicht nach. Stattdessen fuhr er auf die B3 in Richtung Stadtallendorf. Die Streife folgte ihm, fuhr vor das Fahrzeug und führte schließlich eine Kontrolle in der Neue Kasseler Straße durch.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Im folgenden Gespräch verhielt sich der 66-Jährige zunehmend abweisend, verriegelte die Türen, schloss die Fenster und weigerte sich, auszusteigen. Die Beamten drohten das Einschlagen der Scheibe an, daraufhin schaltete der Fahrer den Motor ein. Um die Möglichkeit eines medizinischen Notfalls auszuschließen und ihn an der Weiterfahrt zu hindern, schlug ein Beamter die Seitenscheibe ein und versuchte, einen Arm des Fahrers zu kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch seinen Renault und fuhr davon. Die Streife verfolgte ihn und forderte weitere Beamte zur Unterstützung an. Auf der insgesamt 26 Kilometer langen Verfolgungsfahrt umfuhr der Flüchtige Polizeiabsperrungen und ließ sich auch von anderen Anhalteversuchen verschiedener Polizeistreifen nicht beeindrucken. Die Fahrt beendete schließlich ein sogenannter "Stop Stick", den Beamte in Niederklein auf die Straße legten - die Folge: platte Vorderreifen.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und alarmierten einen Rettungswagen. Die Sanitäter stellten keine akute Behandlungsnotwendigkeit fest und versorgten lediglich eine kleine Wunde, die wahrscheinlich durch Glassplitter entstanden war. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,0 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg beschlagnahmten die Beamten den Renault und ließen ihn abschleppen. Der 66-Jährige durfte nach Abschluss aller Maßnahmen gehen. Die Beweggründe für sein Handeln sind bislang nicht näher bekannt.

Zeuge bleibt dran

Lahntal-Goßfelden: Nicht selten kommt es vor, dass die Polizei entscheidende Hinweise von Zeugen erhält. Doch dass ein Zeuge einen Tatverdächtigen gleich zweimal erwischt, die Polizei kontaktiert, den bislang unbekannten Tatort findet und die schlussendliche Festnahme ermöglicht, ist doch eher außergewöhnlich. Aber von vorn: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete sich ein 35-jähriger Zeuge gegen 0.30 Uhr bei der Polizei und berichtete von einem verdächtigen Mann mit einer Sprühflasche in der Hand. Der Verdächtige sei inzwischen weggerannt und habe dabei auch die Sprühflasche weggeworfen, der Zeuge verfolge ihn noch. Durch regelmäßige Standortmitteilungen konnte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen schlussendlich in der Lahn finden und seine Flucht vorerst beenden. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich keine Gründe, gegen den Mann zu ermitteln, sodass die Polizei ihn wieder laufen ließ.

Wenig später gegen 2 Uhr meldete sich der Zeuge erneut, da er frische Schmierereien auf einem Garagentor im Otto-Ubbelohde-Weg in Lahntal-Goßfelden gefunden hatte. Mit roter Farbe hatte jemand ein Hakenkreuz gesprüht und damit einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Die Polizei nahm eine entsprechende Anzeige auf. Gegen 2.50 Uhr rief der Zeuge wieder an und schilderte, der zuvor kontrollierte Mann sei nun mit Farbeimer und Pinsel in der Ortschaft unterwegs. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen verfolgte der Zeuge den nun wieder flüchtenden Tatverdächtigen, holte ihn ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die nahm ihn nun vorläufig als Tatverdächtigen fest - rote Farbe an seiner Kleidung erhärteten den Verdacht gegen ihn. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der 43-Jährige die Polizeistation in den Morgenstunden wieder verlassen.