Irritationen um Radweg an der Philosophenstraße

GIESSEN - Seit Jahren ist der Bau eines Radweges an der Philosophenstraße in Wieseck politisches Thema. Jüngst hat sich auch SPD-Oberbürgermeisterkandidat Frank-Tilo Becher in einem Brief zum Thema positioniert und den Bau des Weges in Aussicht gestellt. Das wiederum sorgt bei der CDU für Irritationen. Denn die neue Koalition aus Grünen, SPD und "Gießener Linke" habe in ihrem Vertrag anderes vereinbart, kritisiert Partei- und Fraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller in einer Mitteilung.

Prioritätensetzung

Es scheine so, als sei der SPD-Kandidat, der bekanntermaßen nicht der Stadtverordnetenversammlung in Gießen angehört, nicht umfassend informiert worden über die Ziele seiner eigenen Partei. Noch im Antragsentwurf im vergangenen Jahr sei durch die SPD eingefügt worden, dass es nur zum Bau kommen dürfe, wenn aus Umweltgründen nichts dagegenspreche. Damit sei faktisch eine Ausstiegsklausel mitbeschlossen worden. Ein Blick in den aktuellen Koalitionsvertrag zeige jedoch, dass für die SPD und ihre Partner nicht die Umsetzung des damaligen Beschlusses zum Bau eines Radweges Priorität genieße. Stattdessen solle die Philosophenstraße zur Fahrradstraße umgestaltet werden. Es stelle sich daher die Frage, ob der SPD-Kandidat nur von der geänderten Prioritätensetzung ablenken wolle, die seine SPD mit "Gießener Linke" und Grünen verhandelt hat, oder er nicht ausreichend informiert worden sei. Für die CDU stehe seit Jahren außer Frage, dass nun zwischen Wieseck und dem Ursulum ein Fuß- und Radweg entlang der Philosophenstraße gebaut werden und der Beschluss des Stadtparlaments zügig umgesetzt werden muss.