Ist zusätzlicher Bahnhaltepunkt in Kleinlinden realistisch?

In der Nähe des Fußgängerüberweges zur Bahnhofsanlage Bergwald, bevorzugt in Höhe der Hauffstraße, wird ein zusätzlicher neuer Bahnhaltepunkt anvisiert. Foto: Schäfer

GIESSEN - "... wird der Magistrat der Stadt Gießen gebeten, an der Main-Weser-Bahn im Stadtteil Kleinlinden einen zusätzlichen Bahnhaltepunkt einzurichten." So endet der Antrag von Friedhelm Sames, dem Vorsitzenden des Fahrgastbeirates. Die Version eines Änderungsantrages von Patrik Jacob vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) sieht dagegen folgende Formulierung vor: "... wird der Magistrat der Stadt Gießen gebeten, die Prüfung eines zusätzlichen Bahnhaltepunktes ... einzuleiten." Was nun? Beschluss für einen Auftrag oder lediglich eine Prüfung? Darüber wurde im Fahrgastbeirat recht heftig und zeitintensiv gestritten. Besonders deshalb, weil der Antrag für den Auftrag an den Magistrat zur Verwirklichung seit Monaten vorlag, der Änderungsantrag zur Prüfung allerdings erst am Tag der Sitzung eingereicht wurde. Länger als drei Stunden zog sich auch deswegen die Sitzung hin. Heftiger Streit entflammte. Sames deeskalierte, indem er nachgab - und letztendlich den Kürzeren zog. Denn die ein Dutzend überwiegend online anwesenden Beiratsmitglieder stimmten der weicheren Fassung - "es soll geprüft werden" - zu.

Die von der Agenda-Gruppe für Nachhaltige Mobilität bereits gewünschte Prüfung der Errichtung zusätzlicher Bahnhaltepunkte in der Stadt Gießen für Rödgen, Alter Flughafen/Gießen Ost, Waldstadion, Philosophikum/Rechts- und Naturwissenschaften, Aulweg/Ulner Dreieck und Gießen-Nord unterstützt der Fahrgastbeirat ausdrücklich.

Doch um was genau ging es jetzt beim Antrag in dieser Sitzung? An der Gleisstrecke zwischen Bahnhof Gießen in Richtung Frankfurt, bevorzugt in Höhe der Hauffstraße und möglichst in der Nähe des dort bereits vorhandenen Fußgängerüberweges zur Bahnhofsanlage Bergwald, wird ein zusätzlicher neuer Bahnhaltepunkt anvisiert. Hier befindet sich derzeit ein Grünstreifen, der ausreichend Platz für die Errichtung eines Haltepunktes, einer Fahrradabstellanlage und einer Bushaltestelle böte. Bauliche Hindernisse bestünden deshalb nicht. Begründet wurde das Begehren vom Antragsteller Sames damit, dass derzeit nur über die Linien 378 und 379 eine direkte ÖPNV-Verbindung zwischen Kleinlinden und dem Bahnhof Gießen besteht. Die Linie 378 verkehre allerdings nur von Kleinlinden zum Bahnhof; die Linie 379 nur vom Bahnhof nach Kleinlinden; beide nicht in jeweils umgekehrter Richtung. Die Linien 1, 11 und 310 führen zwar durch Kleinlinden, aber allesamt nicht zum Bahnhof.

Busse durch die Lahnstraße

Die Linien 378 und 379 benötigten von der Haltestelle Kleinlinden-"Waldweide" zum Bahnhof und umgekehrt durch die Lahnstraße 14 Minuten, die Linie 1 benötige von Kleinlinden-"Waldweide" zur Haltestelle "Friedrichstraße" und umgekehrt 13 Minuten. Hinzu komme der Fußweg zwischen Friedrichstraße und Bahnhof. Eine Zugverbindung vom Bahnhof Gießen zu einem Bahnhaltepunkt Kleinlinden brauche nur etwa vier bis fünf Minuten. Ein Bahnhaltepunkt im Stadtteil Kleinlinden stelle für die Einwohner in Kleinlinden, Allendorf, Lützellinden und den umliegenden Ortschaften sowie für die der oberen Frankfurter Straße, des "Musikerviertels" und für Patienten, Besucher und Beschäftigte des Universitätsklinikums Gießen-Marburg eine deutliche Verbesserung der - nachhaltigeren - Mobilitätssituation dar. Sowohl für die, die nach oder in Richtung Frankfurt pendelten, als auch für die nach oder in Richtung Marburg als auch für die, die über den Gießener Bahnhof in die Innenstadt führen.

Dadurch würden mehr Verkehrsteilnehmer aus diesen Gebieten dazu bewegt, mit dem Zug anstelle des Autos zum Bahnhof zu fahren oder vom Bus auf den Zug umzusteigen. Das würde mit Sicherheit dazu beitragen, den Autoverkehr in der Frankfurter Straße zu verringern und die gerade auf dem Streckenabschnitt "Berliner Platz" - "Waldweide" regelmäßig überfüllte Buslinie 1 ebenso wie die Buslinie 11 zu entlasten. Und dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren auf dieser Strecke durch geplante Neubaugebiete in den Stadtteilen zusätzliche Fahrgäste zu erwarten seien.

Darüber hinaus stelle ein solcher Bahnhaltepunkt einen wesentlichen und sinnvollen Baustein für die sich seit Langem im Gespräch befindliche "RegioTram" dar, deren Sinn und Zweck darin bestehe, die Gießener Innenstadt mit den Außenbezirken und dem Umland per Schiene zu verbinden. "Nach Errichtung des Haltepunktes ist eine Anbindung an das Stadtbusliniennetz und eine Andienung durch die Linie 1 empfehlenswert", heißt es in der Antragsbegründung. Eine Neukonzeption der Linie 1 sei ebenfalls bereits länger im Gespräch, werde im Koalitionsvertrag der derzeitigen Stadtkoalition explizit angestrebt und sei daher längst überfällig.