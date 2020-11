Italienische Ökonomin erhält DAAD-Preis

D’Ambrosio

BONN/GIESSEN - Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), an dessen Spitze der Gießener JLU-Präsident Joybrato Mukherjee steht, vergibt den Ladislao-Mittner-Preis 2020 in Wirtschaftswissenschaften an die italienische Nachwuchswissenschaftlerin Dr. Anna D’Ambrosio. Der Preis wurde virtuell überreicht und bringt für die Wissenschaftlerin neben 5000 Euro auch einen vom DAAD geförderter Forschungsaufenthalt in Deutschland.

„Mit Anna D’Ambrosio ehren wir eine exzellente Nachwuchswissenschaftlerin der Wirtschaftswissenschaften. Ihre bisherigen Forschungen zu Fragen der Migration, der kulturellen Vielfalt und der Innovation lassen noch viele hoch spannende Erkenntnisse erwarten. Als begeisterte Förderin des italienisch-deutschen Dialogs in ihrem Fach trägt sie zudem umfänglich zur Erhaltung und zum Ausbau des engen und fruchtbaren Austausches zwischen zwei europäischen Wissenschaftsnationen bei“, sagte DAAD-Präsident Mukherjee.

Die Preisträgerin ist seit 2017 Assistant Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften am Politecnico di Torino. Sie absolvierte ihre akademische Ausbildung in Development Studies und Development Economics an den Universitäten Turin, Parma und Trient sowie am International Training Centre der International Labour Organisation (ILO), ebenfalls in Turin. Im Rahmen ihres Bachelorstudiums verbrachte sie einen Erasmusaufenthalt an der Freien Universität Berlin, als DAAD-Stipendiatin forschte sie 2015 am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg.

Der Ladislao-Mittner-Preis wurde 2002 ins Leben gerufen und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Der Preis erinnert an den Begründer der modernen Germanistik in Italien, Ladislao Mittner (1902-1975). Die Auszeichnung wird jährlich an junge italienische Geisteswissenschaftler verliehen, die sich für die Stärkung des deutsch-italienischen Dialogs in ihrem Fach einsetzen und ein herausragendes Werk mit Deutschlandbezug veröffentlicht haben. Foto: DAAD