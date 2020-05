"Ja zu einer Kultur des Friedens"

Jetzt teilen:

GREENPEACE SAMMELT FRIEDENSSYMBOLE . Vor 75 Jahren ging eines der grausamsten Kapitel der Menschheitsgeschichte zu Ende: der Zweite Weltkrieg. Für die Einstellung aller Kampfhandlungen in Europa wurde damals der 8. Mai, 23.01 Uhr festgelegt. In Asien dauerte der brutale Krieg noch bis zum 2. September 1945 und für viele war damit Gewalt und Vertreibung noch lange nicht vorbei. Der 8. Mai ist jedoch seither in vielen Teilen Europas ein Gedenktag - der Tag der Befreiung. . Greenpeace Gießen ruft dazu auf, an diesem Tag ein Zeichen setzen. Damit das Vergangene nicht in Vergessenheit gerät, um die Gegenwart zu nutzen, sich für Frieden zu engagieren und zukünftige Generationen zu ermutigen, das auch zu tun, wie es in einer Pressemitteilung der Ortsgruppe heißt. Darum veranstaltet Greenpeace Gießen heute zwischen 15 und 18 Uhr am Kirchenplatz eine Sammelaktion von Friedenssymbolen. An alle Bürger wird appelliert, Friedenssymbole - wie eine selbstgebastelte Rose, eine Taube oder eine andere Friedensbotschaft - mitzubringen. Diese werden an einer Pinnwand gesammelt, um so mit allen Teilnehmern ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Zudem sind Menschen in ganz Deutschland aufgerufen, auch von zuhause an der Aktion teilzunehmen und dort eine Friedenstaube ins Fenster zu hängen. . "Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts", sagte schon der ehemalige SPD-Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt. Gewalt sei keine Lösung, und Krieg kein Mittel der Politik. Frieden sei die Grundlage für ein glückliches Leben ohne Angst für jeden Einzelnen, für eine freie Gesellschaft und für eine demokratische Diskussion um Werte wie Umweltschutz. Deswegen lehnt Greenpeace kriegerische Konflikte aller Art ebenso ab wie Bombentests und Waffenexporte. Globale Gerechtigkeit - nicht nur beim Thema Klimawandel - sei eine der größten Herausforderungen für die Zukunft, "wenn wir alle dauerhaft in einer immer friedlicher werdenden Welt leben wollen". (red)

Giessen (red). "Nie wieder Krieg war das Versprechen nach dem unendlichen Leid und Millionen Toter am Ende des Zweiten Weltkrieges. Nie wieder Krieg, doch heute ist der Frieden weltweit bedroht", heißt es in einem Aufruf der "Frauen für den Frieden Gießen". Anlass ist der "Tag der Befreiung" am heutigen 8. Mai.

"Wir nehmen es hin, auch durch unsere Waffenexporte, dass immer neue Kriege entfacht werden. Ein Rekordplus bei den Ausgaben für das Militär und der unsäglichen Sanktionen, meist verhängt durch unseren Nato-Partner USA, heizen immer wieder Kriege an und treffen vorwiegend die Zivilbevölkerung", kritisieren Eva Berck und Heide Blum. Die Bundeswehr führe in West-Europa das Wachstum bei den Militärausgaben an. Während diese in Frankreich (503 Milliarden, Platz 6) und Großbritannien (48,7 Milliarden, Platz 8) in etwa unverändert waren, seien sie in Deutschland (Platz 7) um zehn Prozent auf 49,3 Milliarden Dollar angewachsen. "Die Rüstungsindustrie verdient sehr gut an dieser Steigerung und alle Bemühungen um Abrüstung wurden trotz Versprechens, beispielsweise von der SPD, nicht eingehalten. Im Gegenteil, jetzt heißt es wieder stark sein, sich aufrüsten und vor allem, dem Nato-Partner USA mit seinen Forderungen nach immer mehr Milliarden für die Rüstung gerecht zu werden." Viel Leid, Zerstörung und Tod seien in diesen 75 Jahren über die Menschen gekommen. Aus einer Verteidigungsarmee sei eine Beteiligungsarmee geworden. Als Beispiel werden 18 Jahre Krieg in Afghanistan genannt. "Haben wir damit Probleme gelöst oder schaffen wir im Gegenteil ständig neue wie die Klimakrise, die Zerstörung der Ernährungsgrundlagen in vielen armen Ländern oder den Kampf um Rohstoffe?", fragen die "Frauen für den Frieden" in ihrer Presseerklärung. Auch die soziale Spaltung in arme und reiche Länder werde gerade durch die Rüstungsindustrie immer weiter verstärkt. Und weiter heißt es: "Das 21. Jahrhundert darf nicht zu einem Jahrhundert der Konfrontation und Gewalt werden. Unsere Aufgaben sind vielmehr: Aufbau einer gesamteuropäischen Friedensordnung, Stärkung der Vereinten Nationen, weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle. Überlebenswichtig für viele Länder ist die friedliche Beilegung ökonomischer, sozialer und ökologischer Konflikte."

Waffenstillstand

Unterstützt werde daher die Initiative des UN-Generalsekretärs für einen sofortigen weltweiten Waffenstillstand. Ziel sei eine Politik globaler Gerechtigkeit. "Wir sind in einer Demokratie nicht ohnmächtig. Wir sagen Nein zu einer Sprache der Gewalt, aber Ja zu einer Kultur des Friedens, der Vernunft und der Verständigung. Wir sagen Nein zu einer Erhöhung der Militärausgaben, Ja zu Abrüstung statt Aufrüstung. Ja für eine wirkliche neue reale Entspannungspolitik."