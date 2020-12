Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Jahresabschluss in der St. Thomas Morus Kirche, Grünberger Straße 80, gestaltet sich unter den aktuellen Bedingungen. Von 17 Uhr bis 20 Uhr ist die Kirche am Silvesterabend geöffnet: Bei Kerzen, Weihrauch, Stille und Musik kann man das Jahr mit Abstand und Maske Revue passieren lassen, im Angesicht der weihnachtlichen Krippe und des hell leuchtenden Christbaums. Der Ausstellungszeitraum der Freiluftkrippe auf dem Kirchplatz vor der St. Thomas Morus Kirche wurde verlängert. Wegen der Absage aller Gottesdienste konnte die Krippe nicht, wie ursprünglich vorgesehen, über die Weihnachtstage in die Wiesecker Michaelsgemeinde ziehen. Stattdessen ist sie noch bis zum 10. Januar, dem Abschluss der Weihnachtszeit, auf dem Gelände der St. Thomas Morus Kirche zu besichtigen. Die Krippenfiguren sind ausgeliehen von der Evangelischen Stadtkirchenarbeit.