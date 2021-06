Jazz-Klassiker bei Musikalischem Sommer

Jetzt teilen:

GIESSEN - Aufgrund anderer Termine auf dem Schiffenberg wird es am kommenden Wochenende nur ein Konzert im Rahmen des Musikalischen Sommers geben. Alle Jazz-Liebhaber können sich am Sonntag, 4. Juli, ab 14.30 Uhr auf "Bill's Jazz Band" freuen, die swingende Jazzmusik aus den 20er, 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts spielt. Kerstin Lenk (Gesang), Hans Bill (Bass), Tobias Lauber (Piano) und Andy Kühr (Drums) verleihen Jazz-Klassikern von Harold Ahlren ("Over the Rainbow") bis Victor Young ("Beautiful Love") den bandtypischen Sound.

Kostenlose Tickets für die Konzerte sollten auf Grund der gültigen Corona-Verordnung im Vorfeld auf der Homepage der Stadt Gießen unter www.giessen.de/musikalischer-sommer gebucht werden. Sollte eine Veranstaltung ausgebucht sein, lohne es sich dennoch, die Buchungen bis zum Beginn der Veranstaltung im Blick zu behalten, denn kurzfristig stornierte Tickets werden wieder freigegeben.

Das Restaurant, der Kiosk und das Gelände des Innenhofs bleiben während der Konzerte für alle Besucher geöffnet. Die Veranstaltung findet in einem markierten Bereich des Klosterhofes statt.