Jazz und Barock bei Orgelvesper

Giessen (red). Am morgigen Sonntag lädt der Förderverein St. Thomas Morus zur 45. Orgelvesper in die St.-Thomas-Morus-Kirche, Grünberger Straße 80. Unter dem Titel "Blue Baroque" interpretieren die Flötistin Christine Theiß und Kirchenmusiker Jakob Ch. Handrack ab 16 Uhr Werke für Flöte und Orgel mit dem Gespür für "blue notes" und dem gewissen Jazzfeeling. Zu Hören sein werden unter anderem Stücke aus der "Suite Antique" von John Rutter, zeitgenössische Werke des Komponisten Francesco Brazzo, sowie eine Bearbeitung der "Fanfare for Trombone" von James Curnow für Altquerflöte. Die "Suite Antique" gehört zu den bekanntesten Instrumentalwerken John Rutters. Das Werk besteht aus sechs Sätzen und wurde 1979 geschrieben. Es vereint klassische und barocke Formen mit moderner Jazzharmonik. Die Orgelvesper findet unter den geltenden pandemischen Bedingungen statt. Die Anzahl der Sitzplätze in der Kirche ist daher begrenzt. Eine Anmeldung per e-Mail unter anmeldung@morusfreunde.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.