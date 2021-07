Jazz und Blasmusik auf dem Schiffenberg

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am kommenden Wochenende gibt es wieder Musik auf dem Schiffenberg: Am Freitag gehört die Bühne ab 20 Uhr der in Texas geborenen Singer-Songwriterin Tess Wiley und ihren Musikern. Der Klang ihrer Stimme, ihr Gitarrenspiel, ihre Songs konnten im Laufe der Jahre auf vielen CD-Produktionen und Konzerten begeistern – als Soloartist, aber auch mit Stoppok, Bernd Begemann, Six Pence None The Richer und anderen. Mit dem Tess Wiley-Jazz-Quartett präsentiert sie nun auf den Schiffenberg erstmals Songs aus dem Great American Songbook, durch die Authentizität ihrer Stimme erscheinen diese jedoch in einem ganz neuen Licht. Begleitet wird sie von Frank Warnke an der Gitarre, Jakob Kühnemann am Bass und Johannes Langenbach am Schlagzeug.

Weiter im Programm des Musikalischen Sommers geht es am Sonntag, 18. Juli, ab 14 Uhr mit den beliebten Fernwaldmusikanten. „Blasmusik die Freude macht...“ ist das Motto von Heinz-Herbert Walb und seinen mehr als 20 Musikern. Besonders nach der „Corona-Zwangspause“ wollen sie ihre Fans auf dem Schiffenberg wieder mit original Böhmischer Blasmusik erfreuen, präsentieren Polkas und Walzer von Ernst Mosch bis hin zu jüngeren Blasmusik-Werken wie dem „Böhmischen Traum“. Ergänzt wird die Musik durch ein Gesangs-Duo.

Tickets vorab buchen

Kostenlose Tickets sollten auf Grund der gültigen Corona-Verordnung im Vorfeld auf der Homepage der Stadt Gießen unter www.giessen.de/musikalischer-sommer gebucht werden. Sollte eine Veranstaltung ausgebucht sein, lohnt es sich dennoch die Buchungen bis zum Beginn der Veranstaltung im Blick zu halten, denn kurzfristig stornierte Tickets werden wieder zur Buchung freigegeben. Das Restaurant, der Kiosk und das Gelände des Innenhofs bleiben während der Konzerte für alle Besucher geöffnet. Die Veranstaltung findet in einem separaten Bereich des Klosterhofes statt.