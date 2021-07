Jazzige Glanzlichter in Gießener Gotteshaus

Versiert: Burkhard Mayer, Sigrun Bepler, Johannes Langenbach, Nicole Padilla und Olaf Roth bewiesen einmal mehr professionelle, handwerkliche Qualität. Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Reihe "Summertime Blues" trat am Samstag die Burkhard-Mayer-Bluesband in der Kirche St. Thomas Morus auf. Geplant war das Konzert im Hof schön lauschig unter Platanen, das schwankende Wetter bewegte den Veranstalter jedoch, ins Gotteshaus hinein umzuziehen. Der Regen blieb dann aus.

Dennoch war mit an die 50 Besuchern das bisherige Limit der Pandemie durchbrochen. Burkhard Mayer (Gitarre), Sigrun Bepler (Gesang), Johannes Langenbach (Schlagzeug), Nicole Padilla (Bass) und last, but not least Olaf Roth (Keyboards) gehören zu den schon länger bewährten Ensembles der Region, die mit professioneller handwerklicher Qualität aufwarten. Zudem gehören Bepler und Mayer als Jazzduo ebenfalls seit Jahren zu den verlässlichen Bausteinen eines unterhaltsamen Abends. Langenbach ist der heimischen Szene als sensibler, einfallsreicher Begleiter bekannt. Nicole Padilla kennt man als professionelle, sensible und variationsfreudige Bassistin, der versierte Roth spielte mit Mark Gillespie und Cynthia Nickschas, auch er hat Wurzeln im Jazz.

Mitreißend

Neben Covers, einer völlig ehrenwerten Arbeit für Bluesbands, präsentierten Mayer und Bepler auch diverse Titel ihre CD "The Call", die sie großzügiger Weise an die Besucher verschenkten. Als Opener hatte man Stevie Ray Vaughans "Pride and joy" gewählt, einen mitreißenden Blues, der gewöhnlich das Publikum in seinen satten Groove mitnimmt. Das geschah auch hier. Roth setzte gleich fachmännische Akzente, und Bepler, sehr gut disponiert, zeigt mit reifem Timbre, wohin die Reise gesanglich gehen sollte. Das folgende Glanzlicht war ein weiterer Vaughan-Titel, "Cold shot". Hier erlebte die Besucher sehr ausgewogene Instrumentalstimmen und einen tollen Gesang - und konnten sich in ein Bluesgefühl hineinarbeiten.

Auch schön: Mayers Gitarrenarbeit mit Beplers Gesang in "The losing game". Hier herrschte zwar ein jazziger Unterton, doch ansonsten war's ein klassischer, langsamer, melancholischer und schwerer Blues, zu dem Mayer große, klassische Töne und großes Gefühl fand; Roth schwang kongenial mit - ein starker Titel. Neben der Verwandtschaft zum Jazz gab es etwa mit "If your loving grows" einen mitreißenden, druckvollen Rhythmus und einen wohlklingenden Akkordschluss - einfach good vibes. Ansonsten wählte man meistens jazztypische abgeschnittene Abschlüsse - ein sicherer Weg zu deutlichem Gefühlsverlust. Da kann ein Titel schon mal ganz unnötig an Prägnanz verlieren. Kraftvoll rockig klang Mayers Gitarre in "Poison", und die Band erwies sich da einmal mehr auch als sehr rund laufende Rhythmusmaschine. Obgleich zahlreiche jazzige Momente und Aspekte auch eine wichtige Rolle spielten, fand Mayer immer wieder zu einem authentischen, definitiv blues-rockigen Duktus. Das Repertoire der Band enthält eben starke Jazzakzente, die auch für große Abwechslung sorgen. Ab und zu stand Roth allerdings nicht ganz präzise im Timing. Zu Beginn hatte die Band erhebliche Schwierigkeiten, im Hall der Kirche zu bestehen, konnte jedoch in der zweiten Hälfte durch kluge Soundmaßnahmen ihre Transparenz und damit den Hörgenuss deutlich verbessern.

Interessant war ihre exzentrische Version von Michael Jacksons "Billie Jean", die die Musiker in Slowmotion versetzten und eine rockige Charakteristik verpassten. Noch ein Glanzlicht war der durch Nina Simone bekannte Song "Do I love you?". Bepler schuf eine sehr leise Eindringlichkeit, man spürte großes Gefühl.

Die Burkhard-Mayer-Bluesband erwies sich an diesem Abend nicht nur als versiert im Umgang mit starken Widrigkeiten, sondern vor allem als ein sehr abwechslungsreiches und differenziert arbeitendes Ensemble. Das Publikum dankte mit starkem Beifall.