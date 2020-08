Jeder dritte Laster fuhr zu dicht auf

Vier Mitglieder des ACE überprüfen 90 Minuten lang, ob Lkw und Sprinter die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten. Das Ergebnis ist ernüchternd. Fast jedes dritte Fahrzeug ist zu dicht aufgefahren. Fotos: Yuri Bizgaimer/Berghöfer

GIESSEN. 90 Minuten lang beobachten die vier Mitglieder des Auto Clubs Europa (ACE) am Montag von der Autobahnbrücke Ursulum aus die unter ihnen vorbei donnernden Lkw und Sprinter auf der A 485, dann ziehen sie eine ernüchternde, gleichwohl aber erwartete Bilanz ihrer Stichprobe. Von den 466 im Beobachtungszeitraum erfassten Transportfahrzeugen fuhren 144 zu dicht auf das Vorderfahrzeug auf. Damit verstieß fast jeder dritte Fahrzeuglenker gegen die Straßenverkehrsordnung. Viele davon nach Einschätzung der ACE-Mitglieder mutwillig. "Wir haben immer wieder festgestellt, dass manche Fahrer ganz abrupt abbremsten, als sie uns auf der Brücke gesehen haben. Denen war also bewusst, dass sie etwas falsch machen", sagt ACE-Kreisvorsitzender Gerd Wegel. Im Vergleich zu früheren Kontrollen hat sich nach Einschätzung des ACE die Zahl der Verkehrsverstöße erhöht.

Tödliches Drängeln

Dass die Drängelei fatale Folgen haben kann, zeigt ein Blick in die Unfallstatistik. 2019 fuhren 488 Lkw auf ein Stauende auf, 410 davon waren reine Unfälle zwischen Lkw mit Leicht- und Schwerverletzten, weitere 44 Unfälle ausschließlich zwischen Lkw forderten 45 Todesopfer. In 34 Fällen stand ein Pkw am Stauende - acht Pkw-Insassen kamen dabei ums Leben.

Gerd Wegel, selbst 30 Jahre lang "auf dem Bock", wollte seinen ehemaligen Berufskollegen bei der Bilanz freilich nicht allein den schwarzen Peter zuschieben: "Die Lastwagenfahrer sind das schwächste Glied in der Kette. Sie stehen permanent unter Zeitdruck, und das gilt noch viel mehr für die Paketboten in den Sprintern." Das oft ins Feld geführte Argument der Übermüdung der Fahrer lässt Wegel nicht gelten - oder nicht mehr. "Die Überwachung der Fahrer durch die Bordcomputer ist heute nahezu lückenlos. Überschreitet ein Fahrer die maximale Arbeitszeit, wird ihm das sogar vom Lohn abgezogen."

Und damit fängt das Dilemma an. Statt nach Hamburg oder München begibt sich jeder Lkw-Fahrer heute jeden Abend auf die Reise nach Jerusalem. Immer mehr Fahrzeuge wetteifern um immer weniger Stellplätze, zumal viele Kommunen dazu übergehen, Lkw aus Gewerbegebieten zu verbannen. Zwar gibt es viele Stellplätze auf Autohöfen, doch die können sich die meist aus Osteuropa stammenden, meist miserabel bezahlten Fahrer kaum leisten. "Wer nur 600 Euro im Monat verdient, kann nicht jeden Tag fünf Euro für einen Kaffee und fünf Euro fürs Duschen ausgeben", bringt Wegel das Problem auf den Punkt.

Weder von den Gewerkschaften noch von der Politik sei Hilfe zu erwarten, weil die Fahrer im Gegensatz zu den Spediteuren keine Lobby in Berlin hätten. Dabei könnte der Gesetzgeber sofort etwas tun, etwa mit der Einführung eines Tempolimits von 120 Stundenkilometern für Sprinter. Auch der Verbraucher und die Kommunalpolitik hätten Einfluss, ergänzt der hessische Regionalbeauftragte des ACE, Jens Womelsdorf. So sorge seine Heimatstadt Marburg gerade mit einem sogenannten "Stadtgeld" als Corona-Hilfe, das die Bürger aber nur in der Region ausgeben könnten, dafür, dass Kaufkraft in der Region bleibe. Regionaler Einkauf verhindere, dass Waren durchs ganze Land transportiert werden müssten.

Gegen die hohen Unfallzahlen auf den Autobahnen sieht der ACE Polizei und Zoll in der Pflicht. Die müssten verstärkt und regelmäßig kontrollieren - und auch genau hinschauen. "Nicht immer ist der Lastwagen Schuld", sagt Womelsdorf, auch wenn einige Lkw-Fahrer durch Smartphones oder Kaffeekochen abgelenkt würden. Oft aber würden die Lkw von überholenden und zu knapp wieder vor ihnen einscherenden Pkw ausgebremst. Käme es dadurch zu einem Unfall, sei der eigentliche Unfallverursacher längst über alle Berge. Abhilfe könnten hier die - rechtlich umstrittenen - Dashcams schaffen, die frontal aufzeichnen.