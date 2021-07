Jedes Kind findet seinen Platz im Montessori-Kinderhaus Gießen

Im Gespräch: Felix Döring mit Mechtild von Niebelschütz. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wissen Sie, wieso es in der Montessori-Kita besonders leise ist? Diese Frage beantwortet Mechtild von Niebelschütz in einem Videogespräch Felix Döring. Der 30-Jährige ist der von der SPD für den Wahlkreis Gießen/Vogelsberg nominierte Bundestagskandidat. Alle 14 Tage lädt er auf YouTube einen Gast ein, um mit ihm über seinen Beruf oder ehrenamtliches Engagement zu sprechen. "So möchte ich meinen Wahlkreis und die Menschen, die ich im Bundestag vertreten soll, noch besser kennenlernen", erläutert Döring.

Seit 30 Jahren ist von Niebelschütz in der Leitung im Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Gießen, der der Caritas angehört. Nachdem es anno 1995 in Hessen die Rahmenvereinbarung Integration gab, wonach behinderte Kinder in wohnortnahen Kitas betreut werden sollen, wurde das Kinderhaus vor 26 Jahren aufgebaut. "Wir haben ganz viele Aspekte aus der ehemaligen Heilpädagogik übernommen." In jeder der vier Gruppen gibt es Kinder mit Behinderungen, aber auch Regelkinder. "Es ist inklusiv, das heißt, wir passen die Umgebung den Kindern an. Nicht die Kinder müssen sich dem anpassen, was wir wollen. Das ist für uns inklusives Arbeiten." Die Philosophie dahinter bedeute, dass jedes Kind so aufgenommen werde, wie es sei. "Wir kennen die Eltern, Großeltern, wissen, woher es kommt." Es gehe nicht darum, ob ein Kind mit dieser Behinderung von ihnen betreut werden könne. Darunter fielen auch beatmete und sondierte Kinder. "Wir laden Ärzte ein, um uns zu schulen. Wir passen die Umgebung an. Und so kann jedes Kind mit seiner Einzigartigkeit bei uns seinen Platz finden." Das hieße für sie Inklusion. Doch, wenn man sich "das Politische" anschaue, dann sei es nicht so ganz einfach, weil sie immer um die entsprechenden Gelder kämpfen müssten, um das Personal zu finanzieren. Bei den Antragstellungen würde leider nicht gefragt, was das Kind könne, sondern was es nicht könne. Von Niebelschütz bezeichnet dies als eine "Gratwanderung"

Das Integrative Montessori-Kinderhaus und Familienzentrum in Gießen wurde vom Bistum Mainz dem SkF zur Verfügung gestellt. Die Unterhaltung der alten Villa muss vom SKF getragen werden. "Das ist bei notwendigen Umbauten nicht ganz einfach, da das Haus unter Denkmalschutz steht", so von Niebelschütz. Betreut werden 80 Kinder in vier Gruppen mit einem fest strukturierten Tagesablauf von 7 bis 16.30 Uhr. Zwei bis drei Kinder pro Gruppe benötigten besonderen Förderbedarf. Auch Autisten sind hier. Außerdem sei die Einrichtung für hochbegabte Kinder anerkannt. "Je höher die Divergenz, desto besser ist das." Aufgrund der Montessori-Pädagogik ist es in den Räumen sehr leise. Intensives Spielen der Kinder wird als "Arbeiten" bezeichnet. Alles, was Kinder tun, werde von den Pädagogen unterstützt. Von Niebelschütz legt Wert auf die Aussage: "Wir sind Lernbegleiter und keine Animateure. Großen Wert werde auch auf die Einbindung der Eltern gelegt. "Die können morgens auch mal eine halbe Stunde dableiben, mit frühstücken, was vorlesen."

Gefragt zur Corona-Situation beklagt die Leiterin: "Ich glaube, die Kinder und deren Familien sind von der Politik vergessen worden. Wir können Kindheit nicht nachholen", bedauert sie. Döring, selbst im Lehrerberuf tätig, stimmt zu und kritisiert: "Bei der Schule war alles nur auf den Bildungsabschluss gerichtet." Dem sei alles andere untergeordnet gewesen. In der Gesellschaft werde die Kita immer noch mit Betreuung assoziiert. Tatsächlich hätte sie jedoch gleich der Schule einen Bildungsauftrag, sind sich Döring und von Niebelschütz einig. Foto: Schäfer