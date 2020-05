Jens Schmidt im Vorstand des LDEW bestätigt

Jens Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen/Mainz (red). Die Vertreter der Mitgliedsunternehmen des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (LDEW) sprachen in der Wahl des Vorstands erneut Jens Schmidt, kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Gießen (SWG), das Vertrauen aus. Damit gehört er dem Gremium fast vier Jahre an.

Der LDEW vertritt die Interessen von rund 280 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. Auf diese Weise fungiert der Verband als wichtiges Bindeglied zwischen Versorgungswirtschaft, Politik und Gesellschaft. Unter dem Dach des LDEW sind die Sparten Strom und Fernwärme, Erdgas, Trinkwasser und Abwasser vereint.

"Ich freue mich, weiterhin im LDEW-Vorstand aktiv an der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Energie- und Wasserversorgung in Hessen mitwirken zu können", erklärt Jens Schmidt im Anschluss an seine Wiederwahl. Damit die Energie- und Wasserwirtschaft ihre Arbeit auch künftig auf hohem Niveau erledigen, die Versorgung in schwierigen Situationen sicherstellen, die Energiewende weiter vorantreiben und so ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, muss die Politik - nach Ansicht von Jens Schmidt - verlässliche und zukunftsfähige politische Rahmenbedingungen schaffen, unter anderem eine faire Verzinsung der Investitionen in die Energienetze, so Schmidt.

Foto: Stadtwerke Gießen