JET-Tankstelle in Rodheimer Straße in Gießen wiedereröffnet

GIESSEN - Nach einer sechsmonatigen Neubauphase hat die JET-Station in der Rodheimer Straße 44-46 wieder täglich geöffnet. Unter anderem erwartet die Kunden das neue JET-Bistro-Angebot - mit Kaffeespezialitäten, mehrmals täglich frisch zubereiteten Backwaren und warmen Snacks. Außerdem gibt es in den ersten Tagen attraktive Eröffnungsangebote. "Super, dass wir wieder am Start sind. Wir freuen uns auf alte und neue Gäste. Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei und überzeugen sich selbst von der neuen JET", sagt Tankstellenunternehmer Reinhold Harsch in einer Pressemitteilung.

Dass nun eine JET-Station "der neuesten Generation" gebaut wurde, sei schon von Weitem zu sehen: Das Tankstellendesign und die Beleuchtung sollen für eine "helle Wohlfühl-Atmosphäre" sorgen. Auf dem Tankfeld könne man die sechs Kraftstoff-Zapfpunkte ansteuern und auch direkt an der Zapfsäule AdBlue® tanken. Alle Dieselzapfpunkte haben eine zuschaltbare Hochleistungspumpe. Mit der JET-Card könnten Gewerbetreibende alle Angebote der Station nutzen und hätten dank des Onlineportals immer sämtliche Fuhrparkkosten im Blick - und zwar komplett gebührenfrei.

Der 84 Quadratmeter große Shop biete den Kunden ein umfassendes Sortiment mit rund 1500 Artikeln - von gekühlten Getränken über Last-Minute-Geschenke bis zu Autozubehör. "Um den Gießenern eine besonders einladende Station bieten zu können, haben wir umfangreich in diesen Standort investiert. Hier sollen sich unsere Gäste wohlfühlen und all das finden, was das Leben leichter und angenehmer macht. Dazu zählt bei JET immer Markenkraftstoff zum günstigen Preis - aber auch Kaffeespezialitäten aus frisch gemahlenen Bohnen und hochwertige Snacks zu fairen Preisen aus dem Bistro", erklärt Oliver Reichert, Manager Retail Germany der JET-Tankstellen Deutschland GmbH.

Im JET-Bistro backen und belegen Harsch und seine Mitarbeiter alle Brötchen und sonstige Leckereien mehrmals täglich frisch. Die Auswahl reicht von Croissants und belegten Baguettes über Klassiker wie Bockwurst, Leberkäse oder Schnitzelbrötchen bis hin zu Pizzaecken und Grill-Ciabatta mit Hähnchenbrust oder Tomate-Mozzarella.

Die JET-Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über ein Tankstellennetz aus mehr als 670 JET- Stationen. JET ist seit 1970 erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und steht für Markenkraftstoff zum günstigen Preis.