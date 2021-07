Jetzt in der Wieseckaue: Partyszene verlagert sich in Gießen

Bereits im Juni haben Feiernde auf dem Universitätsplatz reichlich Müll hinterlassen. Längst haben sie sich dafür andere Plätze gesucht. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Die Partyszene wandert durch die Stadt, und die Ordnungskräfte müssen mitwandern. Nachdem sich in den vergangenen Monaten große Gruppen zunächst auf Universitätsplatz und Lahnwiesen getroffen hatten, versammelten sich am vergangenen Samstag rund 300 Personen in der Wieseckaue. Die Polizei spricht von einem "größtenteils friedlichen Treffen". Das Ordnungsamt bewertet die Situation auf Nachfrage deutlich kritischer.

"Tatsächlich versammeln sich junge Menschen inzwischen an verschiedenen öffentlichen Orten in Gießen. Einer davon ist neben den Lahnwiesen das Schwanenteichgelände in der Wieseckaue", bestätigt Bürgermeister Peter Neidel. Durch die Benutzungsordnung der Stadt für die Lahnwiesen seien die Feiernden bei ihren Zusammenkünften hinsichtlich des Abspielens von Musik zur Vermeidung von Lärmbelästigungen der Anwohner auf das rechtlich zulässige Maß beschränkt worden.

Zahlreiche Streifenfahrten

"Über die entsprechenden sozialen Medien wurden die Teilnehmer aufgefordert, am vergangenen Wochenende anstatt zu den Lahnwiesen in die Wieseckaue zu kommen", berichtet der Unionspolitiker. Dem Aufruf seien sehr viele Personen gefolgt, die bis in die frühen Morgenstunden dort mit lauter Musik gefeiert hätten. Neidel spricht von zerschlagenen Glasflaschen und großen Mengen Müll, der achtlos im Gelände hinterlassen worden sei. "Polizei und Ordnungsamt haben tatsächlich im Schwanenteichgelände zahlreiche Streifenfahrten unternommen, ohne jedoch in der Dunkelheit Lärmbelästigungen und Müllsünden vermeiden zu können", führt der Bürgermeister aus. Eine Verlagerung der Zusammenkünfte sei zu befürchten gewesen, nachdem man den Aufenthalt in den Lahnwiesen reglementiert habe. "Es handelt sich hierbei um einen typischen Verdrängungseffekt", resümiert der Bürgermeister und Ordnungsdezernent.

Seit Jahren gibt es Diskussionen in der Stadt um Partys in der Öffentlichkeit, wobei immer wieder der Universitätsplatz im Fokus stand. Nach einer Eskalation Mitte Juni hatten Polizei und Ordnungsamt ihre Einsatzkräfte dort deutlich verstärkt. Das Geschehen verlagerte sich anschließend in Richtung Lahnwiesen, wo die Stadt zwischenzeitlich eine Benutzungsordnung erlassen hat.