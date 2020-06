Jetzt sind die Architekten gefragt

Das Alte Schloss ist derzeit geschlossen. Künftig wollen die Museumsmacher dort Gießener Geschichte auf neue Art erzählen. Foto: Archiv

giessen. Alles soll neu werden im Oberhessischen Museum: der Aufbau der Dauerausstellung, die Präsentation von Sonderausstellungen, die räumliche Situation der Säle und Verwaltungsbüros. Seit Jahren wird an dieser Neukonzeption gefeilt, für die zunächst vor allem über das "StadtLabor" viele Ideen von Bürgern und Experten zusammengetragen wurden. Doch wie genau soll nun die Umgestaltung des Alten Schlosses, des Wallenfels'schen und des Leib'schen Hauses aussehen, um all die ambitionierten Pläne auch verwirklichen zu können? Dazu hat sich das Museumsteam gemeinsam mit Akteuren aus seinem Umfeld und dem in Köln und Berlin angesiedelten Gestalterbüro "facts and fiction" Anfang Juni in einem dreitägigen Workshop zusammengetan. Die dabei erarbeiteten Ergebnisse eines Raumkonzeptes stellten Museumsleiterin Dr. Katharina Weick-Joch und Martin Sinken von "facts and fiction" am Donnerstagabend im Levi-Saal vor.

Die Museumsleiterin legte zunächst dar, wie sie sich eine neue "Ausstellungsdramaturgie" vorstellt. Es soll ein roter Faden durch die Säle gelegt werden, anhand dessen sich die Besucher informieren können. Wo die einzelnen Bereiche in den Dauerausstellungen bislang nach Gattungen getrennt waren, so sollen sie künftig nach Themen sortiert werden. Etwa, wenn die Biografien von für das Haus wichtigen Sammlern wie Wilhelm Gail und Gustav Bock mit den von ihnen vermachten Objekten zusammengebracht werden. Oder wenn es um die städtebauliche und regionale Entwicklung geht und dazu das Stadtmodell Gießens mit Gemälden und Objekten verknüpft werden könnten, um "Spuren durch die Ausstellung zu legen", wie Martin Sinken ergänzte.

Sichtbar gemacht werden könne dies etwa durch Aufkleber und farbige Markierungen, die das Publikum durch die entsprechenden Räume geleiten, ebenso wie ein digitaler Führer. "Kunstspur" nennen die Museumsexperten solche Konzepte, die mehrere Themenbereiche und dabei auch die geografisch voneinander getrennten Häuser miteinander verbinden können.

Als denkbare Themenfelder nannte die Museumsleiterin etwa Stichworte wie Arbeitswelt, Freizeit und Kultur, Wissen, politische Auseinandersetzungen oder unterschiedliche Kulturen. "Da ließen sich auch die Kelten und Römer mit den Amerikanern verbinden", weil sie allesamt mit der Geschichte Gießens verbunden sind. Festlegen wolle man sich aber noch nicht, die detaillierte Ausarbeitung dieser "Kernthemen" sei eine Aufgabe für die nächsten Jahre.

Um den dafür aber dringend benötigten Platz zu gewinnen, sollen laut Martin Sinken die beiden Häuser am Kirchenplatz zu einer einzigen Adresse zusammengefasst und über einen gemeinsamen Aufzug verbunden werden. "Es soll ein Ausstellungshaus aus einem Guss werden", wünscht er sich für Wallenfels'sches und Leib'sches Haus.

Ein gravierendes Problem ist allerdings die mangelnde Barrierefreiheit. Die Dachgeschosse etwa würden sich nicht in einem erträglichen Kostenrahmen per Lift erreichen lassen. Sie kämen damit für die Nutzung als Ausstellungsräume nicht infrage. Wie nun genau diese Verbindung der beiden Häuser aussehen soll, das müsse ein Architekturwettbewerb zeigen, der in den nächsten Tagen europaweit ausgeschrieben werden soll. Klar ist jedenfalls: "Die Barrierefreiheit ist bei diesen Plänen ein entscheidendes Element." Das gilt auch für das Alte Schloss, das in diesen Wochen wegen Bauarbeiten geschlossen ist. Unter anderem wird ein neuer Aufzug im Treppenhaus installiert.

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz zeigte sich von der Präsentation angetan. "Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen, sagte sie im Levi-Saal. Zwar bräuchte das Projekt die fünf- bis sechsfache Summe der derzeit verfügbaren knapp 5 Millionen Euro, die aus einem Landestopf fließen. "Doch wir haben leider keine unendlich große Menge an Geld." Daher sei es ratsam, peu à peu vorzugehen und zunächst das Signal auszusenden, "selbst etwas für die Stadtgesellschaft zu tun". Christine Wagener, Mitglied der Gießener CDU-Fraktion, äußerte in der anschließenden Diskussionsrunde die Hoffnung, "dass Gießen sieht, hier tut sich was. Dann kann das für viele einen Reiz haben, sich wieder mit dem Museum zu beschäftigen." Der nächste Schritt ist nun, die Auswertung des Architektenwettbewerbs abzuwarten. Museumsleiterin Weick-Joch rechnet mit Ergebnissen in etwa einem halben Jahr.

Der Mitschnitt der Diskussion über die Neugestaltung des Oberhessischen Museums im Hermann-Levi-Saal ist auf der Website unter https://museum.giessen.de zu sehen.