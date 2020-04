JLU-Chemiker mischen Desinfektionsmittel für UKGM Gießen

Die Hauptbestandteile zur Desinfektionsmittelherstellung sind derzeit schwer zu bekommen. Das Institut für Organische Chemie hat Vorräte. Foto: JLU/Santowski

Giessen. Es ist das Produkt der Stunde, doch wer sich mit Desinfektionsmitteln eindecken will, steht seit Wochen entweder vor leeren Regalen oder ist mit deutlich erhöhten Preisen konfrontiert. Fertig gemischtes Desinfektionsmittel wird inzwischen selbst für medizinisches Personal knapp. Auch die Rohstoffe zur Herstellung, wie Isopropanol oder Ethanol, sind in großen Mengen momentan schwer zu bekommen. Nachbarschaftshilfe für das Universitätsklinikum Gießen (UKGM) leistet nun das Institut für Organische Chemie der Justus-Liebig-Universität (JLU). Chemiker Prof. Hermann A. Wegner wird mit einem Team des Chemikalienlagers die Rohstoff-Vorräte nutzen und am Campus Seltersberg Desinfektionsmittel selbst herstellen. Weitere Unterstützung gibt es durch den Verband der Chemischen Industrie (VCI). Im Interview mit dem Anzeiger erklärt Wegner, welche Mengen am Institut bereitgestellt werden können, wie der Nachschub gesichert wird und was er von im Internet verbreiteten Desinfektionsmittelrezepten hält.

Wie ist der Entschluss gefallen, Desinfektionsmittel für das UKGM herzustellen?

Es kamen schon früh in der Corona-Krise Anfragen von Apotheken, ob wir Grundchemikalien für die Herstellung von Desinfektionsmitteln abgeben könnten. Daraus, und auch aus Beispielen von anderen Universitäten, ist die Idee geboren, da zu helfen, wo es am kritischsten ist. Da kommt in unserer Region dem UKGM sicher eine Schlüsselrolle zu.

Welche Mengen können Sie herstellen? Und sind die dafür benötigten Chemikalien bereits am Institut vorhanden?

Die Rezeptur ist ja bekannt, und Hauptbestandteile wie Propanol oder Ethanol sind bei uns vorhanden. So hatten wir die Ausgangschemikalien für über 1000 Liter Desinfektionsmittel vorrätig. Diese können und werden wir auch zügig umsetzen. Eine erste Testcharge ist schon hergestellt worden.

Die Hauptbestandteile sind aktuell in großen Mengen schwer zu bekommen: Werden Ihnen die Zutaten irgendwann ausgehen oder kann problemlos Nachschub bestellt werden?

Ja, wir sind dabei, Nachschub zu bestellen. Dabei ist der Verband der Chemischen Industrie (VCI) auch hilfreich, der nicht nur Grundchemikalien, sondern in unserem Fall gleich fertig gemischtes Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt. Das UKGM verfügt nicht über die Möglichkeiten, große Mengen von Desinfektionsmitteln - die einen Gefahrstoff darstellen - zu verarbeiten und umzufüllen. Da kommen wir ins Spiel und können helfen.

Wie groß ist Ihr Team, sind auch Studierende beteiligt?

Im Moment wird die Aktion durch ein dreiköpfiges Team des Chemikalienlagers des Fachbereichs durchgeführt. Studierende sind nicht involviert.

Könnte Ihre Produktion auch über die vom UKGM benötigte Menge hinausgehen, sprich könnten auch andere Unternehmen versorgt werden?

Nein, wir sind natürlich auch in unseren Ressourcen begrenzt. Wir können nicht flächendeckend eine ganze Region versorgen, aber die Unterstützung des benachbarten Universitätsklinikums ist ein großes Anliegen. Wir können nur da helfen, wo es am kritischsten ist.

Das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Desinfektionsmittelrezept wird derzeit viel im Internet verbreitet. Eigentlich ist es für Weltgegenden gedacht, in denen weder fließendes Wasser noch Seife vorhanden sind. Doch gerade jetzt interessieren sich auch Menschen in den Industrienationen dafür. Kann denn theoretisch jeder Desinfektionsmittel herstellen?

Die Herstellung von Desinfektionsmitteln ist nicht kompliziert. Nur die Ausgangsmaterialien sind im Moment schwierig zu erhalten. Bei großen Mengen ist es jedoch kritisch, da man besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Außerdem sollte die Reinheit sichergestellt werden. Wir haben dazu die notwendige Ausstattung. Foto: JLU