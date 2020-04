JLU Gießen: Cool statt "Depp der Nation"

Kein Publikumsverkehr: Auch die Türen des Unihauptgebäudes bleiben weiterhin geschlossen. Symbolfoto: JLU/Rin

GIESSEN. Die Bösewichte hatten ihre Arbeit richtig gut gemacht. Das könnten sie zumindest aus ihrer persönlichen Wahrnehmung heraus zufrieden feststellen. Denn die Justus-Liebig-Universität (JLU) war nach der Cyberattacke im vergangenen Dezember wochenlang lahmgelegt: keine E-Mails mehr, keine Ausleihe aus der Bibliothek, keinen Zugriff auf abgespeicherte Forschungsergebnisse. Es folgte ein mühsamer Weg von über Nacht wieder analog zurück zu endlich erneut digital. Aber schließlich hatte die Hochschule schnell reagiert und alle Server unverzüglich vom Netz genommen. Und das wiederum hat letztlich dafür gesorgt, dass es nicht zu den befürchteten unwiederbringlichen Verlusten aller Daten gekommen ist. Obendrein hat #JLUoffline nicht zu einer durchaus möglichen "Delle" bei den Bewerbungen für das Sommersemester geführt.

"Die aktuellen Zahlen unterscheiden sich nicht von denen des vergangenen Jahres", erläutert Kanzlerin Susanne Kraus im Senat. Und JLU-Präsident Joybrato Mukherjee liefert auch gleich die Begründung hinterher. Denn der offene Umgang der Hochschule mit dem Angriff auf die Servernetze und die daraus resultierende "Form der Berichterstattung" über dieses kriminelle Ereignis hätten der JLU "eine Art Coolness-Faktor" verliehen. Das habe sich womöglich - bei aller Dramatik des Zwischenfalls - positiv ausgewirkt. "Wir hätten schließlich auch als Deppen der Nation dastehen können", fügt der 46-Jährige mit breitem Grinsen hinzu.

"Herantasten"

Mit dem zweiten Virus, der die Gießener Universität nur wenig später voll erwischt hat, müssen sich nun alle Hochschulen des Landes herumschlagen. Zum anwesenheitsfreien Semesterstart am 20. April "ist nicht alles rundgelaufen", räumt der JLU-Präsident ein. "Und es wird sicher noch weiterhin ruckeln." Damit weist er auch Kritik eines Senators zurück, der vor allem moniert, dass das "Aufzeichnungssystem" für Online-Lehre eine Woche vor Semesterstart "urplötzlich abgestellt" wurde. Mukherjee verdeutlicht, dass dabei auf Bedenken des hessischen Datenschutzbeauftragten reagiert worden sei. Die Herausforderungen einer Pandemie seien für alle Neuland und da gelte es eben, sich "heranzutasten".

Dazu zählt auch, dass sich die "gute Stube" im Unihauptgebäude kurzerhand in ein überdimensionales Klassenzimmer verwandelt hat. Mit Mikrophonen, die per Frischhaltebeutel geschützt werden, und einer Tischordnung, durch die alle Hygienevorgaben eingehalten werden. Auf der Empore der Aula das Präsidium - mit Sicherheitsabstand - frontal vor den Mitgliedern des Gremiums, die wie die zum Unterricht zurückgekehrten Schüler jeweils einen eigenen Tisch für sich reklamieren konnten. Natürlich steht das Thema Corona zunächst ausführlich im Mittelpunkt. Gleich zu Beginn blickt Mukherjee über die Begrenzung des Universitätsplatzes hinaus und betont: "Alles, was wir als Stadtgesellschaft nicht hinbekommen, landet in der aktuellen Situation in der Uniklinik." Deshalb sei die Hochschule gleich doppelt gefordert, immerhin gelte es obendrein, das digitale Sommersemester sowie zumindest den "Basisbetrieb" der JLU zu managen.

Vizepräsident Michael Lierz versichert, dass im Vorfeld Berechnungen vorgenommen worden seien, inwieweit die Systeme der Universität dem digitalen Ansturm gewachsen sein werden. "Wir wussten, dass das grenzwertig sein könnte." Ausgegangen seien die Experten von etwa 12 000 über den Tag verteilten Zugriffen auf die Lernplattformen. Zum Semesterbeginn am 20. April hätten sich dann aber 16 000 Studierende innerhalb einer Stunde in die Systeme eingewählt. Offenbar war die Vorfreude auf den Vorlesungsbeginn riesengroß. Sofort sei bei der Software, nach wenigen Tagen auch bei der Hardware, nachgerüstet worden. Das habe zu deutlichen Entlastungen beigetragen, so der Vizepräsident für Wissenschaftliche Infrastruktur. "Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wo wir herkommen". Nämlich von #JLUoffline.

Harter Start ins Studium

Besonders hart ist es ohne Zweifel für die 950 Studierenden, die ihr allererstes Hochschulsemester ganz ohne persönlichen Kontakt zu den Kommilitonen schultern müssen. "Auch die Einführungswoche lief ausschließlich digital", berichtet Vizepräsidentin Verena Dolle, die für Studium und Lehre zuständig ist. Insgesamt sind derzeit etwa 26 000 Studierende an der JLU eingeschrieben - etwa so viele wie im Sommersemester 2019. Bei den Anfängern seien es rund 100 weniger - keine nennenswerte Schwankung. Bemerkenswert sei hingegen der Rückgang bei internationalen Studierenden und Doktoranden. Die konnten aufgrund der weltweiten Reisewarnungen schlicht nicht wie erhofft nach Gießen kommen.

Die Studierenden sollen an der JLU auch weiterhin so gut wie möglich unterstützt werden. "Wir setzen uns dafür ein, dass die Einkünfte der Studierenden, die sich während der Pandemie engagieren, nicht auf das Bafög angerechnet werden", so der JLU-Präsident. Zudem sollten die vielen Hochschüler, die durch die Corona-Krise ihren Nebenjob verloren haben, nicht auf zinslose Darlehen angewiesen sein, sondern Zuschüsse erhalten. "Es kann nicht sein, dass jedes Bundesland ein eigenes Format anbietet."

Damit die Studierenden nicht noch zusätzlich Zeit bis zum Abschluss verlieren, beschäftigt sich der Senat damit, die rechtlichen Bedingungen dafür zu schaffen, dass Kurse und Prüfungen, die eine Präsenz erforderlich machen, variiert werden können. Ferner sollen für die Teilnahme an Veranstaltungen nicht mehr bestimmte Module vorausgesetzt werden. Es sei denn, sie sind aus Gründen der Arbeitssicherheit unerlässlich. Und Studierende, die sich für einen Masterstudiengang bewerben, zum Stichtag aber nicht alle erforderlichen Nachweise vorlegen können, dürfen diese noch später nachreichen.